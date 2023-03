Oggi è un altro giorno numeri flop, cala anche La vita in diretta mentre Ore 14 prende il largo

Sono disastrosi gli ascolti del pomeriggio di Rai 1 dalla 14 alle 16: Oggi è un altro giorno proprio non va, che succede? Ecco i dati dell'8 marzo

Si sente già profumo di primavera nell’aria? Ce lo chiediamo perchè da giorni, soprattutto su Rai 1, i dati di ascolto sono da allarme rosso, soprattutto per Oggi è un altro giorno. Se ne parla poco ma il programma di Serena Bortone, che non è cresciuto neppure durante l’assenza di Uomini e Donne, da quando Maria de Filippi è tornata in onda, sta portando a casa numeri molto molto bassi. Ieri ad esempio, media di 1,5 milioni di spettatori. E lo share regge al 14% solo per via della nuova rivelazione, altrimenti si starebbe parlando di disastro epico per Oggi è un altro giorno. Siamo molto molto lontani dalla media di 2 milioni di spettatori che si portava a casa in passato mentre Uomini e Donne e Terra amara, prendono il largo, quasi giornalmente vicini a 3 milioni di spettatori. Ne approfitta anche Ore 14, che è stabile tra i 600 mila e gli 800 mila spettatori, numeri importanti per il programma di Milo Infante che piace molto al pubblico di Rai 2.

Dicevamo aria di primavera perchè anche La vita in diretta, seppur sempre con numeri molto alti, si allontana dai record stagionali. Ieri ad esempio il programma è stato visto da 2,1 milioni di persone, raggiunto quasi da Pomeriggio 5 con la sua ultima parte.

Ma vediamo nel dettaglio di dati di ascolto relativi al pomeriggio dell’8 marzo 2023. Solo una coincidenza ?

Gli ascolti dell’ 8 marzo 2023: ecco i numeri

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.554.000, 13,09%, e nel programma 1.556.000, 15,18%. Perde qualcosina anche Il paradiso delle signore con 1.830.000 e il 21,37% di share. In calo rispetto alla solita media, anche Matano con La vita in diretta nella presentazione 1.730.000, 21,01% e nel programma 2.190.000, 21,93%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 727.000 telespettatori, share 6,48%; Bella ma’ Short 488.000, 5,40%; Rai Parlamento Speciale Senato 200.000, 2,36%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.344.000 telespettatori, share 18,91%, Terra Amara 2.597.000, 22,06%, Uomini e donne 2.567.000, 25,21%; e nel Finale 2.221.000, 24,41%; Amici di Maria De Filippi 1.778.000, 20,55%; GF Vip 1.579.000, 18,89%; Un altro domani 1.216.000, 14,87%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.295.000, 15%, nel programma 1.657.000, 16,16% e nel segmento I Saluti 1.955.000, 16,76%. Inutile negare che il programma di Barbara d’urso da settembre a oggi paga questo traino completamente disastroso della soap spagnola che all’inizio ci era sembrata poter essere una valida alternativa alle altre soap arrivate su Canale 5 ma in poche settimane si è invece dimostrata un flop.

I dati di ascolto della prima serata di ieri

Le altre reti. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 629.000, 7,62%, Geo 1.099.000, 10,81%.Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 554.000 telespettatori, 4,62%, mentre The Mentalist 308.000, 3,32%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 716.000 telespettatori, 6,35% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 324.000, 3,60%, e il film Qualcosa di cui… sparlare un netto di 322.000, 3,32%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 378.000 telespettatori, share 3,25%, e nel programma 337.000, 3,54% e Tagadà Focus 303.000, 3,62%. C’era una volta il Novecento un netto di 133.000, 1,42%.