C’è posta per te saluta il pubblico e vince, regge bene The Voice Kids

E' ancora C'è posta per te a vincere la prima serata del sabato: ecco i dati dell'11 marzo 2023

Ultima puntata di C’è posta per te l’11 marzo 2023 e ultima sfida al sabato sera tra il programma di Canale 5 e Rai 1. Chi ha vinto nella serata dell’11 marzo la gara agli ascolti tv? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel che ci rivelano proprio quello che il pubblico ha scelto di vedere nella serata del sabato che ha visto contrapporsi la finale del brevissimo The Voice Kids ( in onda su rai 1 in sole due puntate) e l’ultimo appuntamento del 2023 con C’è posta per te. Maria de Filippi si è congedata dal suo pubblico e per l’ultima puntata, il programma di Canale 5 ha vinto di nuovo la sfida del sabato sera. Nonostante gli ascolti lontani dai record del 2022, C’è posta per te si conferma comunque leader nel prime time del sabato, diventando anche quest’anno la scelta preferita del pubblico che resta a casa a godersi la serata sul divano. Il 30% di share per l’ultima puntata di C’è posta.

Bene anche The Voice Kids su Rai 1: il programma di Antonella Clerici ha convinto tanto che a quanto pare, tornerà anche il prossimo anno con una nuova edizione. Ma vediamo adesso tutti i dati di ascolto per la serata dell’11 marzo 2023.

Gli ascolti dell’11 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

4.388.000 spettatori con il 29% di share per l’ultima puntata di C’è posta per te.

3.510.000 spettatori con il 22.7% di share per la finalissima di The Voice Kids in onda l’11 marzo 2023 su Rai 1. Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato 969.000 telespettatori, share 6,01%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 953.000, 5,09%, e FBI International 771.000, 4,46%. Su Italia 1 il film Rex – Un cucciolo a Palazzoha raccolto un netto di 549.000 telespettatori, share 3,03%. Su Rete 4 il film La preda perfetta – A Walk Among the Tombstonesha registrato un netto di 517.000 telespettatori, share 3,07%. Su La7 il film Il giocatore – Rounders è stato visto da 400.000 telespettatori, share 2,29%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 287.000, 1,58%. Su Nove il film Il buono, il brutto, il cattivo ha registrato un netto di 270.000 telespettatori, share 1,8%.