Domenica IN 12 marzo 2023: tutti gli ospiti di Mara Venier

Ecco tutti gli ospiti per la puntata di Domenica In di oggi 12 marzo 2023

Un’altra domenica in compagnia di Mara Venier e di Domenica IN quella del 12 marzo 2023. Cosa vedremo in questo nuovo appuntamento con il programma di Rai 1? Si cerca di stupire il pubblico, visto che la passata settimana gli ascolti non avevano brillato e Amici aveva fatto l’ennesimo record stagionale, succederà con gli ospiti di oggi? Non ci resta che scoprirlo. Iniziamo col dirvi che la puntata di Domenica IN di oggi avrà un ampio spazio dedicato al Cantante mascherato, che sta per arrivare su Rai 1. Nella 26esima puntata di Domenica IN si parlerà molto del programma di Milly Carlucci e la conduttrice sarà nello studio di Rai 1 a parlare di questa nuova edizione del Cantante mascherato e a presentare il suo show. Insieme a Milly Carlucci, oggi ci saranno anche i suoi cinque ‘investigatori’ Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Serena Bortone . Il cantante mascherato in questa stagione andrà in onda al sabato sera di Rai 1, sfida quindi, dalla prossima settimana, Amici 22. Ma vediamo tutte le anticipazioni per la puntata di Domenica IN di oggi con i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno nello studio di Rai 1.

Domenica IN: tutti gli ospiti del 12 marzo, ecco le anticipazioni

Poi Giancarlo Giannini, appena rientrato da Los Angeles, racconterà le emozioni vissute in questi giorni ad Hollywood per l’assegnazione della prestigiosa “stella”, che gli è stata dedicata sulla celebre Walk of Fame.

Grande attesa per l’arrivo in studio di Lazza, secondo classificato a ‘Sanremo 2023’ con la sua “Cenere”, tra i brani in assoluto più ascoltati in radio e da tre settimane in testa in tutte le classifiche. Clementino, cantante e giudice di ‘The Voice Senior’ si racconterà tra carriera e vita privata: con lui anche Maria Teresa Reale, vincitrice dell’edizione di quest’anno che si esibirà con il brano “Questo sono io” di Alex Britti ed a sorpresa, arriverà anche la vincitrice della prima edizione di ‘The Voice Kids’.

Ancora musica con Raf che ripercorrerà alcune tappe della sua carriera ed accennerà ad alcuni suoi grandi successi come “Self control”, “Gente di mare”, “Cosa resterà degli anni ’80″, “Infinito”, mentre insieme alla showgirl Gabriella Labate, sua moglie dal 1996, racconterà del loro bellissimo rapporto e dell’amore per i due figli Bianca e Samuele. Tananai, infine, altro cantante applauditissimo a ‘Sanremo 2023’, si esibirà con la sua “Tango”, certificata disco d’oro proprio in questi giorni. L’appuntamento quindi con Domenica IN è per le 14 di oggi in diretta su Rai 1.