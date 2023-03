Le lacrime di Gerry Scotti a C’è posta: “Quando è morta mia mamma mi chiedevano gli autografi”

Le lacrime di Gerry Scotti a C'è posta per te: che cosa è successo

Gerry Scotti è stato il primo ospite protagonista della puntata di C’è posta per te in onda l’11 marzo 2023. Il conduttore di Canale 5 è stato il dolce regalo per un fratello speciale. Irene ha deciso di scrivere a C’è posta per te per ringraziare suo fratello Daniele per tutto quello che ha fatto per lei e per i suoi genitori e anche per scusarsi, per non aver capito sin da subito quanto stesse male la sua mamma. I genitori di Daniele e Irene si sono ammalati, nel giro di pochi mesi, della stessa malattia e sono purtroppo morti entrambi. Irene però ha raccontato di come all’inizio, dopo la diagnosi di sua madre, in qualche modo si rifiutasse di accettare e credendo che sarebbe guarita, ha continuato a fare tutto quello che faceva prima, mentre suo fratello si occupava h24 dei suoi, rinunciando anche agli studi. Per questo ha voluto ringraziare Daniele per tutto il bene che ha fatto. Il regalo quindi, Gerry, il suo conduttore preferito. Scotti, raccontando ha lanciato un appello a tutti i fratelli che litigano e non si parlano per cose stupide e sprecano la loro vita e ha poi raccontato in lacrime, anche un aneddoto sulla sua vita.

Le parole di Gerry Scotti a C’è posta per te e il suo appello

“La vostra è una storia bellissima, anche se ha i suoi risvolti tremendi. Ho visto parecchi fazzoletti in mano alla gente in studio ma sui loro volti vedo il sorriso quando vi guardano insieme. Sono la persona sbagliata per parlare di queste cose perché sono figlio unico. Ho sempre desiderato un fratello o una sorella ma non è capitato. Ho avuto tanti amici con i quali ho condiviso la vita. Alcuni di loro hanno avuto dei problemi con i loro fratello. Da fuori mi sono sempre domandato perché non si parlassero per anni. Di fronte a un messaggio bello come il vostro, voglio dire loro di mandare un messaggino adesso, prendete esempio da questi due ragazzi” ha detto Scotti invitando tutti a farlo e a scrivere anche che era arrivato da lui il suggerimenti.

Le parole di Gerry Scotti a C’è posta per te: ricorda l’episodio della morte di sua madre

Ma la parte del racconto che maggiormente ha colpito il pubblico è arrivata poco dopo quando il conduttore ha ricordato un episodio accaduto dopo la morte della madre: “In una puntata di un podcast di quel delinquente di Fedez ho raccontato un episodio. Quando è morta mia madre, ero già Gerry Scotti e le persone che andavano a trovare le persone, venivano da me a cercare un autografo. A un certo punto mi sono innervosito. Avrei voluto dire no, mandare tutti a quel paese ma poi ho pensato che mia madre non lo avrebbe voluto”. E ha continuato a fare quello che forse il pubblico si aspettava da lui, soprattutto nel rispetto di sua madre.