Ancora un mercoledì sera da incubo per rai 1 e Canale 5: La tv dei 100 e 1 si ferma al 16%

Mercoledì serata da dimenticare per le ammiraglie: male gli ascolti del 15 marzo 2023 non brillano nè Rai 1 nè Canale 5, ecco i dati

Un mercoledì sera con tante proposte diverse e i dati auditel che come sempre ci riveleranno a chi è andata la vittoria nella serata del 15 marzo 2023: il film di Rai 1 oppure il nuovo show di Canale 5? Sfida inedita ieri tra La tv dei 100 e 1 di Piero Chiambretti e Tutta un’altra vita. Il pubblico come sempre sovrano ha scelto chi premiare e i dati di ascolto ci rivelano che la vittoria, nella prima serata del 15 marzo 2023 è andata a Canale 5. Al programma di Chiambretti basta un 16% di share per vincere la serata e battere il film in prima visione su Rai 1 ( rete che ancora non ha compreso che nessun italiano è disposto a guardare un film dalle 21,40 quando può vedere almeno da un’ora prima quello che desidera su ogni genere di piattaforma, o anche una replica di una serie su RaiPlay). Quando qualcuno si renderà conto che la prima serata non può e non deve iniziare alle 21,45 sarà troppo tardi. Il pubblico scappa e nessuno sembra voler fare nulla di fronte a questo esodo di massa.

La tv dei 100 e 1 fa lo stesso risultato di Michelle Hunziker nella passata settimana, con una differenza però. Alla prima puntata Michelle Impossible aveva sfiorato i 3 milioni di spettatori, per poi calare. Qui invece si parte da 2, cosa succederà nelle prossime settimane, si reggerà?

Sempre bene su Rai 3 Chi l’ha visto e ovviamente grandi numeri anche per Mare Fuori. Considerato che milioni di persone hanno visto la serie già da un mese con tutti gli episodi su RaiPlay incassare anche su Rai 2 oltre 1 milione di spettatori, non è cosa da poco. Mercoledì prossimo il gran finale per tutti i protagonisti di Mare Fuori che saluteranno il pubblico ma si prepareranno per iniziare le riprese della quarta stagione della serie, che inizieranno a maggio a Napoli.

Ma torniamo agli ascolti di questa prima serata, con tutti i numeri del 15 marzo 2023.

Gli ascolti del 15 marzo 2023: ecco i dati auditel del prime time

Su Canale5 la prima puntata de La Tv dei 100 e Uno ha incollato davanti al video 2.197.000 spettatori con uno share del 16%.

Tutta un’altra vita si ferma a 2.141.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.895.000 spettatori con il 12% .

Su Rai2 Mare Fuori 3 è la scelta di 1.249.000 spettatori (7.7%). Su Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro ha raccolto 1.023.000 spettatori (6%).

Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 501.000 spettatori (3.7%). Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi raggiunge 461.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 100% Italia Special segna 320.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Via dall’incubo interessa 262.000 spettatori (1.6%).