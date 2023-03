Le scuse di De Sica a Katia Ricciarelli ma Valerio Scanu ribadisce le stonature

De Sica si scusa con Katia Ricciarelli ma Valerio Scanu chiede di essere obiettivi sulle stonature

Da Domenica In a Oggi è un altro giorno si parla di Christian De Sica che ha dato della stonata a Katia Ricciarelli. L’ha fatto prima di scoprire che sotto la maschera c’era la cantante lirica. De Sica ci è rimasto malissimo, si è scusato subito con la Ricciarelli e anche a Serena Bortone invia in messaggio per porgere ancora una volta le sue scuse. Si è imbarazzato per il commento negativo rivolto a Katia Ricciarelli ma Valerio Scanu fa peggio. Quando la conduttrice di Oggi è un altro giorno gli chiede come avrebbe reagito lui se qualcuno gli avessero detto che era stonato, ha risposto: “Io non avrei stonato”. Scanu cerca di riparare, aggiunge che l’esibizione mascherata della Ricciarelli a Domenica In non l’ha seguita molto ma poi sentenzia: “Siamo obiettivi, ho sentito delle esibizioni in cui non era precisa”.

Katia Ricciarelli ha stonato ma la difende Milly Carlucci

Nello studio di Oggi è un altro giorno c’è anche Milly Carlucci e come sempre difende tutti quelli che lavorano con lei e spiega che a volta si chiede all’artista di esagerare e se c’è un piccolo errore magari di continuare perché così tutto diventa più difficile da scoprire e il gioco più divertente per il pubblico.

De Sica prova a scusarsi, è davvero dispiaciuto di avere detto che la cantante lirica era stonata: “Ma guarda che era pazzesco perché non capivamo, pensavamo… io pensavo che fosse un’attrice comica perché era un po’ squadrata, un po’ così ma anche perché sai ‘sta voce arriva talmente distorta dietro a ‘ste maschere che non si capisce e adesso non voglio fare quello cattivo perché qui non sarò cattivo come a Tale e quale sarò buono perché non sono un giudice ma sono un investigatore che deve capire come il pubblico chi c’è dentro questa maschere. Ma comunque speriamo di non ripetere quello che è successo a Domenica In”.

Nello studio di Serena Bortone i complimenti sono tutti per l’attore e regista, sempre così educato: “Ci è rimasto proprio male per il commento alla Ricciarelli” sottolinea Milly Carlucci apprezzando la sensibilità di De Sica. Mentre a Valerio Scanu va l’elogio della sincerità.