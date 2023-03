Verissimo ospiti sabato 18 e domenica 19 marzo, le anticipazioni

Le anticipazioni di Verissimo sabato 18 e domenica 19 marzo 2023, gli ospiti di Silvia Toffanin

Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 gli ospiti di Verissimo, le anticipazioni del programma condotto da Silvia Toffanin. Come sempre sono numerosi gli ospiti che entreranno nello studio accolti dalla sempre dolce e sorridente conduttrice. Ex Miss Italia, sportivi, comici, attori, conduttrici, ex tronisti e cantanti, iniziamo dalla puntata del sabato. Sarà ricca dell’irriverente ironia di Pio e Amedeo a loro volta pronti per la nuova edizione del loro show Felicissima sera, e magari pronti anche ad incassare altre critiche scatenando nuove polemiche. Sempre nella puntata di sabato di Verissimo Silvia Toffanin avrà ospite per la prima volta Melike Ipek Yalova, l’attrice turca protagonista della serie di successo Terra Amara. La scorsa settimana la Toffan ha intervistato Ugur Gunes, domani sarà il momento dei fan della dottoressa Mujgan Hekimoglu. Numerosi gli ospiti del fine settimana di Verissimo, scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Verissimo anticipazioni 18 e 19 marzo 2023

Sarà in studio domani pomeriggio anche Andrew Howe in compagnia della madre, René. Pronta a vivere le emozione che regala i video del programma anche la conduttrice Veronica Maya. Inoltre, la storia di una bellissima amicizia, che non tutti conoscono, quella tra due donne del mondo dello spettacolo: Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet. Per concludere la coppia nata a Uomini e Donne e pronta per il matrimonio: Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Domenica 19 marzo a Verissimo torna Cristina Scuccia, in realtà è la prima volta perché prima era suor Cristina. Torna presentando in esclusiva il suo brano La felicità è una direzione.

Silvia Toffanin accoglierà in studio anche Fiordaliso con il suo racconto. E sarà finalmente pronta ad aprire il suo cuore anche Manila Nazzaro. Grande attesa per l’intervista dell’ex Miss Italia, in molti attendono di scoprire se davvero, come sembra, è finita con Lorenzo Amoruso e perché è finita quella che sembrava una grande storia d’amore destinata alle nozze. Infine, per la prima volta a Verissimo anche Bobby Solo con la giovane moglie Tracy e il loro figlio Ryan. Appuntamento domani e domenica dalle 16:30 in poi su Canale 5.