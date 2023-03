A Domenica IN si celebra la festa del papà: gli ospiti del 19 marzo

Domenica IN nel giorno della festa del papà: tutti gli ospiti del 19 marzo 2023

Oggi 19 marzo 2023 in Italia giornata di festa, è la festa del papà. E anche a Domenica IN si celebrano i papà con una puntata dedicata in parte a loro. Che cosa vedremo quindi nella puntata di Domenica IN del 19 marzo ? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la lista di tutti gli ospiti che arriveranno nello studio di Rai 1. Dopo settimane di ascolti non troppo esaltanti, per Mara Venier queste ultime puntate di Domenica IN dovrebbero essere più semplici da gestire, visto che su Canale 5 non va in onda Amici. Riuscirà la conduttrice a convincere il pubblico orfano del talent di Maria de Filippi? Lo scopriremo solo domani con i numeri e con i dati di ascolto della puntata. Ma intanto, occupiamoci delle anticipazioni che ci rivelano quindi la lista degli ospiti di Domenica In di oggi.

Domenica IN 19 marzo 2023: ecco tutti gli ospiti di Mara Venier

Nella puntata di Domenica IN di oggi ci saranno, tra gli ospiti anche Vittorio Sgarbi e le figlie Evelina e Alba. Il critico d’arte quindi, si racconterà in una veste totalmente diversa nello studio di Rai 1. Inoltre, Pupo che, oltre a ripercorrere molti momenti della sua vita privata, si esibirà insieme alla figlia Clara Ghinazzi nel nuovo singolo dal titolo Centro del mondo, accompagnato dalla sua band, con cui canterà i suoi brani più famosi. Albano Carrisi, in studio insieme ai figli Yari e Jasmine, dedicherà a tutti i papà il brano Ciao papà, scritto nel 2014 e dedicato al padre Carmelo, oltre a cantare alcuni suoi successi, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Ancora ricordi e nostalgia con Cristiana Ciacci, che oltre a ricordare suo papà, l’indimenticabile Little Tony, si esibirà in un duetto virtuale cantando il brano “Mai più soli”, insieme alla band Little Tony Family.

Poi spazio alla musica. Grande attesa per l’arrivo in studio di Nek e Francesco Renga: l’inedita coppia artistica sarà protagonista di un lungo tour che prenderà il via con un concerto all’Arena di Verona il 5 settembre. In studio canteranno i loro brani “Fatti avanti amore” e “La tua bellezza”, oltre al nuovo singolo “L’infinito più o meno”.

L’appuntamento con la nuova puntata di Domenica IN è per il 19 marzo 2023 come sempre alle 14 su Rai 1.