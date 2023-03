Cristel Carrisi emoziona Al Bano per la festa del papà: “Non sei stato un padre perfetto”

Cristel Carrisi a Domenica In emoziona Al Bano per la festa del papà

19 marzo 2023 e per la festa del papà a Domenica In c’è Al Bano e non potevano mancare i suoi figli, alcuni dei suoi amati figli. In studio con lui il secondogenito Yari nato dal matrimonio con Romina Power, e Jasmine, nata dal legame con Loredana Lecciso. I due fratelli sono molto legati; difficile la presenza di tutti oggi nello studio di Mara Venier. Cristel Carrisi appare per Al Bano con un video messaggio e la sorpresa per il cantante è dolcissima. Appaiono le immagini di tutti e sei i figli; purtroppo Ilenia non c’è più, un lungo silenzio sottolinea la mancanza . Romina jr la vediamo spesso in tv, anche a Oggi è un altro giorno. Al Bano jr invece non ha alcun interesse per il mondo dello spettacolo. Ad Al Bano piacerebbe avere sempre i suoi figli uniti, ogni giorno ma mentalmente li scopre uniti, così dice e già gli basta. Chiede ai suoi figli se è riuscito a trasmettere loro i valori di nonno Carmelo e nonna Jolanda, lui ci ha provato e ha una certezza: i suoi figli sanno che li ama e li ha sempre amati.

Al Bano a Domenica In

Yari parla di tecniche di respirazione, di melodie di mantra ma Al Bano non segue i suoi pensieri. “Da quando frequenta l’India è tutto un programma” commenta il cantante pugliese.

Jasmine è lì accanto a lui, come accade spesso in tv, dolcissima. A Zagabria c’è la figlia che l’ha reso nonno ed è Cristel ad emozionarlo proprio con i nipotini.

“Paparino oggi qui a Zagabria splende il sole e noi pensiamo a te, a prescindere dal fatto che sia la festa del papà ti pensiamo ogni volta che splende il sole. Vorrei farti un augurio un po‘ insolito e ti dirò che non sei stato un padre perfetto come anch’io non sono stata una figlia perfetta però siamo stati perfetti l’uno per l’altro. Tu mi hai sempre spronato a vincere certi miei limiti come la timidezza e io ho cercato di ammorbidirti e nel ruolo di figlia cercare di lenire certe durezze che la vita può portare. Ma dove non ti si può dire niente eccelli è il tuo ruolo di nonno e oggi i tuoi nipotini ti hanno fatto un regalo, hanno pensato a te e ti hanno dedicato un po’ del loro tempo prezioso. Non so come mandartelo però forse forse Mara mi può aiutare, te lo mando”.

Dal cielo di Zagabria allo studio di Domenica In arriva un aeroplanino di carta e dentro c’è un regalo speciale. Si sentono le voci dei nipotini che fanno gli auguri a nonno Al Bano mentre il cantante apre l’aeroplano di carta che svela un dolce disegno, ci sono i nipotini e nonno Al Bano. Lui si emoziona , è un regalo bellissimo, è un po’ come rivivere i suoi figli quando erano piccoli, quando il dolore non era ancora entrato nella loro famiglia.