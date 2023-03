Resta con me vince ma cala ancora: boom Tv8 con il Gran Premio, male tutte le altre reti

Non brillano gli ascolti del 19 marzo 2023: vince Resta con me che cala ancora, ecco tutti i dati della prima serata

Una domenica sera un po’ moscetta per gli ascolti delle generaliste. Complice l’aria di primavera, la festa del papà e anche la presenza di un big Match come Juventus-Inter alle 21, gli ascolti della prima serata, sono stati molto più bassi del solito. Aria di primavera a quanto pare ma il 19 marzo, nessuna rete ha brillato più di tanto. Ascolti in calo per tutti il 19 marzo 2023: vince Rai 1 con Resta con me ma la fiction con Francesca Arca si accontenta del 19% di share e della media di 3,2 milioni di spettatori. Non un dato entusiasmante peer Rai 1 ma che basta per tenere a distanza Canale 5. Non sfonda Lo show dei record che resta ancora molto indietro, non superando di molto i 2 milioni di spettatori. Cala anche Italia 1 con Le Iene che questa settimana non supera il milione. Chi si gode invece buoni numeri è Tv8 grazie al Gran Premio, seppur in differita. Non brilla neppure Fabio Fazio nella serata del 19 marzo, il suo Che tempo che fa non va oltre il 10% di share, ha fatto decisamente meglio in altre serate. Ma vediamo tutti i dati del 19 marzo 2023.

Gli ascolti del 19 marzo 2023: ecco tutti i dati auditel del prime time

Vince anche questa settimana la fiction di Rai 1 Resta con Me che si ferma nella serata del 19 marzo a una media di 3.243.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto 2.168.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.216.000 spettatori pari all’11.4% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.419.000 spettatori pari al 10%. Su Tv8 la differita del GP d’Arabia Saudita di Formula 1 segna 1.272.000 spettatori (6.9%)

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 945.000 spettatori pari al 5.4%.

Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 792.000 spettatori (4.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 706.000 spettatori pari al 5%. Continua a non brillare il programma di Giuseppe Brindisi che resta parecchio indietro. Penultima rete Rete4 con Zona Bianca, alla domenica sera; la puntata di ieri è stata vista da 498.000 spettatori (3.6%).Sul Nove Cambio Moglie è seguito da 172.000 spettatori (1.2%).