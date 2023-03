Claudia Pandolfi a Belve: “Ho avuto una fidanzata” e spiega anche il suo matrimonio lampo

Tutta da seguire l'intervista di Claudia Pandolfi a Belve, dalla fidanzata al matrimonio lampo

Una bellissima intervista quella di Claudia Pandolfi a Belve che è pronta a dire molto della sua vita. A Francesca Fagnani racconta di quando ha avuto una fidanzata e del matrimonio lampo; fa più faccette della padrona di casa, di certo una delle ospiti che sarà più apprezzate nello studio di Belve. Vedremo la puntata domani martedì 21 marzo 2023 in prima serata ma le anticipazioni già raccontano molto. Sul “lei ha detto” della Fagnani le risposte di Claudia Pandolfi rivelano la sincerità dell’attrice. Ma non è sempre stato così, in passato Alice di Un medico in famiglia si chiudeva dietro i suoi silenzi. E’ accaduto soprattutto dopo la fine del suo matrimonio, nozze lampo per la Pandolfi dove la cronaca rossa disse di tutto ma lei del suo matrimonio con Massimiliano Virgili durato solo un mese non disse niente. Lo fa adesso aggiungendo come si sentiva, cosa è accaduto.

Claudia Pandolfi parla della donna che ha amato

“Sono eterosessuale e anche un po’ lesbica” non ne fa mistero la Pandolfi e svela come si è scoperto questo lato della sua vita privata. Racconta che dopo una conferenza stampa un paio di giornaliste arrivarono con i microfonini: “Una disse una cosa un po’ lusinghiera e io le risposi ‘ma che ci stai provando, guarda che se ci provi ci riesci’ e l’altra ‘perché che cosa vuol dire’ e quindi diciamo che il mondo femminile mi ha incuriosito per un breve periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata, un momento sentimentale, mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro proprio. Era un periodo in cui avevo parecchio inquietudini e quindi, non mi posi nessun problema, di nessun tipo e vissi questa storia bellissima che durò un mesetto”. Quindi, una storia durata poco ma c’è stata e la Pandolfi ne parla senza alcun problema, oggi può farlo.

Anche del matrimonio brevissimo con Virgili oggi si sente di raccontare. La realtà è che lei non voleva sposarsi ma anche se provava a confidarlo ad altre persone tutti le dicevano che era solo una crisi normale, di quelle che arrivano prima del sì. “Qualcosa avevo già detto prima del matrimonio alle persone interessate, compreso lui. Avevo parlato con i miei genitori, con le amiche, tutti mi dissero che era solo una crisi prematrimoniale. L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi”. Appuntamento a domani sera su Rai 2 con Belve, Francesca Fagnani e i suoi ultimi ospiti.