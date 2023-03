A Belve Claudio Amendola e la sofferenza per la separazione da Francesca Neri

Per la prima volta Claudio Amendola parla della separazione da Francesco Neri, lo fa a Belve

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Belve Claudio Amendola si racconta e parla per la prima volta parla anche della separazione da Francesca Neri. Vedremo in onda stasera in prima serata su Rai 2 le ultime interviste di Francesca Fagnani e quella di Amendola è molto attesa. Non molti mesi fa quando il gossip ha iniziato a far girare la notizia che Claudio Amendola e Francesca Neri si erano lasciati, che il loro matrimonio era finito, lui smentì tutto, gli era sembrato assurdo un pettegolezzo del genere. Non era un pettegolezzo ma arrivava dopo le lunghe interviste di Francesca Neri in cui raccontava dell’inferno che aveva attraverso per la sua malattia e di quanto Claudio le era stato accanto, forse non sempre nel modo giusto ma era lì, mentre chissà quanti sarebbero scappati. Per la prima volta Amendola confida della sofferenza provata per l’addio a Francesca.

Claudio Amendola a Belve il divorzio da Francesca Neri

“Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima, c’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo” e se il dolore non c’è più resta il rimpianto. Erano una coppia bellissima, hanno fatto follie per stare insieme, la loro passione era evidente.

L’attore ammette che ha ancora tanto da imparare in amore, la colpa forse sta nel mezzo o forse nessuno dei due ha colpa per la fine di una meravigliosa storia d’amore.

“Sono stato amato più di quanto ho amato io. Ancora ho da imparare in materia” è la sua conclusione. Poi Amendola si commuove parlando dei suoi figli, restano sempre loro la gioia più grande ma più di tutti il momento più bello riguarda sua figlia Alessia. “La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 mesi e mezzo, ce l’ha fatta”. Ci sono amori che durano per sempre, in genere è quello per i figli.

Ben più lunga di poche frasi l’intervista di Francesca Fagnani a Claudio Amendola nella sua ultima puntata di Belve. L’artista ha confessato altro della sua da tempo superata dipendenza dalla cocaina; anche in quel caso a salvarlo fu l’amore per i suoi figli.