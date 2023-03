Il commissario Ricciardi si congeda senza botto, chiude alla grande Belve su Rai 2

Niente boom per l'ultima puntata de Il commissario Ricciardi 2, si chiude senza lasciare il segno. Ottimo Belve su Rai 2: ecco i dati di ascolto del 21 marzo 2023

Sono arrivati con un leggero ritardo rispetto al solito i dati di ascolto della prima serata del 21 marzo 2023. Ma non ci raccontano nulla che non avremmo immaginato. L’ultima puntata de Il commissario Ricciardi 2 batte Canale 5 e vince la serata con una media del 21 % di share. Niente botto per l’ultima puntata della fiction con Lino Guanciale che chiude con 500 mila spettatori in meno rispetto all’esordio. Il pubblico non ha seguito con lo stesso interesse della prima stagione, la serie, che per qualità, va detto, è una delle migliori viste su Rai 1 negli ultimi anni. L’interesse degli spettatori è però andato scemando e rispetto alla prima stagione ( andata comunque in onda in tempo di pandemia, per cui impossibile fare paragoni) ha perso quasi 2 milioni di spettatori.

Chi invece sorride per la chiusura da grandi numeri è Francesca Fagnani che saluta il suo pubblico con il migliore risultato di Belve in questa stagione. Oltre 1 milione di spettatori davanti alla tv su Rai 2 e il 7,3 % di share per l’ultimo appuntamento con il programma più graffiante della tv.

Gli ascolti del 21 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Il commissario Ricciardi ha registrato 3.596.000 telespettatori, share 20,9%. Su Canale 5 il film Tre sorelle ha ottenuto 1.974.000, 11,3%. Su Italia 1 Le Iene con il ritorno di Belen Rodriguez ha incassato una media di 1.193.000 telespettatori, share 9,3%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.089.000, 6,7%. Su Rai 2 l’ultima puntata di Belve ha registrato 1.209.000, 7,3%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 717.000, 4,5%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 766.000 telespettatori, share 5,5%. In spettatori il programma di Francesca Fagnani fa anche meglio di Italia 1 con Le Iene mentre per share batte Rai 3, rete 4 e La7. Una ottima chiusura per il programma di Rai 2 che lascia pensare a una prossima edizione.

Su Tv8 il film Venom è stato visto da 265.000 telespettatori, share 1,5%, mentre su Nove il film Joker – Wild Card ha registrato 376.000 telespettatori, share 2%. E’ Tv8, per questo martedì, l’ultima rete.