Federico Ruffo e la proposta di matrimonio a C’è posta per te: il gesto di Maria è dolcissimo

Nello studio di C'è posta per te è arrivata una romanticissima proposta di matrimonio che Veronica non si aspettava: è Federico Ruffo a farla, con l'aiuto di Maria de Filippi

E’ Davidemaggio.it a raccontare una storia molto bella, quella che riguarda una coppia innamorata! Il conduttore di Mi manda Rai 3 e noto giornalista Rai, Federico Ruffo, ha fatto la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Veronica. E fin qui nulla di eclatante. Quello che pochi sapevano, prima che la notizia diventasse di dominio pubblico, è che la proposta di matrimonio è stata fatta nello studio di C’è posta per te. Sul sito di Davide Maggio, si leggono i dettagli di quanto accaduto. Chi ha scritto, ha voluto mettere in evidenza, quanto Maria de Filippi, anche in questa occasione, ha dimostrato tutto il suo grande cuore. Il motivo è presto spiegato. La fidanzata di Federico Russo, lavora per la Fascino, proprio per C’è posta per te. Per questo il giornalista aveva pensato di farle una dolcissima proposta di matrimonio, mandando in onda sulle famose buste di C’è posta, un video con tutti i momenti più belli del loro amore. Purtroppo però le tempistiche non sono state le più fortunate, visto che questa proposta, era stata pensata per i giorni in cui Maurizio Costanzo, si è spento. Maria de Filippi ha comunque mantenuto la promessa e per Ruffo è stato possibile fare la sua proposta di matrimonio, grazie all’appoggio di tutte le persone che lavorano al programma di Canale 5. “Proprio nelle ore in cui Costanzo veniva a mancare, nonostante la situazione tremenda, Maria ha voluto aiutarlo a portare avanti la sua proposta di matrimonio e ha autorizzato la produzione a mettere in piedi una gigantesca sorpresa nello studio di C’è Posta per Te” si legge nella lettera indirizzata a Davidemaggio.it.

La dolcissima proposta di matrimonio a C’è posta per te

Nella lettera inviata al noto sito di tv, si legge ancora: “Mettendo a disposizione sia gli operatori che la regia, con l’aiuto della redazione ha convinto la futura sposa di dover partecipare alle prove della puntata per le prove luci, l’hanno fatta sedere in studio per poi mandare in onda il video con la proposta di matrimonio, con tanto di uscita a sorpresa dello sposo“. Chi c’era nello studio, ha raccontato di quanto sia stata romantica questa proposta di matrimonio, che ha lasciato senza parole Veronica. Un video meraviglioso, per riassumere in pochi frame un amore davvero speciale. Chissà se Federico, che è comunque un personaggio pubblico, vorrà condividere questo video con chi lo segue con affetto. Vi terremo aggiornati!