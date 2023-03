Nunzia de Girolamo a La vita in diretta dopo il successo di Ciao Maschio?

Ultime notizie sulla prossima stagione Rai: quanto c'è di vero nell'arrivo di Nunzia de Girolamo a La vita in diretta?

Stando alle indiscrezioni che arrivano dai giornali, nella prossima stagione televisiva in casa Rai, dovrebbe esserci un vero e proprio terremoto. Una rivoluzione, voluta dal nuovo assetto politico che potrebbe costare il posto a molti volti che in questi anni, sono stati protagonisti del day time di rai 1. Si è parlato persino dell’arrivo di Nunzia de Girolamo a La vita in diretta. Il programma di Alberto Matano viaggia su numeri importanti e chiuderà tra tre mesi, una stagione di grandissimo successo, con ascolti e numeri eccellenti. I rumor delle ultime ore, volevano Nunzia De Girolamo al fianco di Alberto Matano per la prossima edizione di Vita in diretta. Una notizia che è apparsa subito molto bizzarra, soprattutto se si considera che la conduzione solitaria, è la mossa vincente della Rai che ha saputo, dopo anni di predominio di coppia, affidarsi al solo Alberto Matano per riprendere in mano le redini di un pomeriggio zoppicante. Matano, con la sua conduzione in solitaria, ha spodestato Barbara d’Urso, regina degli ascolti del pomeriggio per anni. Pensare a un cambiamento in questo senso, è folle, anche se ci si potrebbe aspettare di tutto, visti i tempi.

A smentire questa voce, è Tvblog, che conferma la conduzione in solitaria di Alberto Matano per la prossima edizione di Vita in diretta, anche se Nunzia de Girolamo sarà sempre più volto Rai. L’ex politica infatti, tornerà su Rai 1 con la nuova edizione di Ciao Maschio, dopo gli ottimi ascolti di quella andata in onda nel 2023. Non solo.

Nunzia de Girolamo nell’estate di Rai 1?

La notizia del possibile approdo di Nunzia de Girolamo a La vita in diretta, nasce forse da un’altra indiscrezione. Quella seconda la quale la De Girolamo sarò il volto femminile dell’estate di Rai 1. Infatti dovrebbe prendere il posto di Roberta Capua al timone di Estate in diretta, a partire da fine giugno, al fianco di Semprini. Anche questa al momento resta solo una indiscrezione, ma certamente più fattibile. Tanto più che la de Girolamo è un volto Rai, per cui non ci sarebbe nulla di strano ad affidarle anche il programma estivo di Rai 1 dopo gli ottimi risconti avuti con il suo Ciao Maschio.