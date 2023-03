Boom per la nazionale su Rai 1: Italia-Inghilterra da 7 milioni

Botto per la nazionale su Rai 1: ecco gli ascolti del 23 marzo 2023 con oltre 7 milioni di spettatori per l'Italia

C’era da aspettarsi ascolti da record per la serata del 23 marzo 2023 con la partita della nazionale su Rai 1. Peccato che il pubblico abbia assistito alla sconfitta della nazionale di Mancini e che l’Italia abbia portato a casa la prima sconfitta nella corsa verso il prossimo mondiale. Non bene quindi gli azzurri anche se i tifosi italiani hanno dimostrato di essere ancora affezionali alla nazionale, nonostante i dolori degli ultimi mesi. Oltre 7 milioni gli spettatori davanti alla tv per seguire la partita Italia-Inghilterra in diretta da Napoli. Un vero e proprio boom di ascolti per la nazionale. Ovviamente tutte le altre reti, restano molto indietro. Seconda rete della serata è Canale 5. Con il film Cambio tutto, Canale 5 conquista 2 milioni di spettatori. Non male se si considera che la sera prima con il programma di Chiambretti la media era stata di 1,6 milioni. Buoni anche gli ascolti di Rai 2 e Rai 3. Nella sfida tra talk a distanza, vince rete 4 che ha la meglio su La7.

Ma vediamo adesso nel dettaglio tutti i dati di ascolto della prima serata del 23 marzo 2023.

Gli ascolti del 23 marzo 2023: ecco i dati auditel del prime time

Vola su rai 1 Italia – Inghilterra che è stata vista nella serata di ieri da una media di 7.151.000 telespettatori, share 33.54%. Su Canale 5 il film Cambio Tutto ha ottenuto 2.252.000 telespettatori, share 12.32%. Su Rai 2 il film Quello che veramente importa è stato visto da 1.090.000 telespettatori, share 5.80%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 1.080.000 telespettatori, share 7.73%.

Su Italia 1 il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha registrato un netto di 892.000 telespettatori, share 4.70%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha registrato 890.000 telespettatori, share 4.58%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 741.000, 5.35%.

Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotelè stato visto da 314.000 telespettatori, share 1.55%. Su Nove Faking It – Bugie o verità? ha registrato 184.000 telespettatori, share 2.60%.