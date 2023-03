Amedeo chiede scusa a Pio chiudendo in lacrime Felicissima Sera

Prima dei saluti di Felicissima Sera le scuse di Amedeo a Pio dopo la morte del padre

Felicissima Sera è stato il programma più visto ieri sera ed è a fine puntata che Amedeo e Pio si sono lasciati andare alle emozioni. Una settimana fa Pio D’Antini ha perso una delle persone più importanti della sua vita; la morte del papà non l’ha fermato, è tornato in studio per il programma del venerdì sera, il programma che piaceva tanto a suo padre. Per tutta la serata Pio e Amedeo non hanno detto nulla ma prima dei saluti è Amedeo che con gli occhi già lucidi ha chiesto di dire una cosa. Ha anticipato che il loro mestiere è il più bello del mondo e che entrambi sono contenti di essere sul palco di Felicissima Sera, davanti ad un pubblico sempre numeroso. È una gran soddisfazione, ma quando le giornate sono difficili tutto cambia. “Fammi dire una cosa veloce, a volteci sono dei giorni molto particolari, dei giorni difficili perché io in questi giorni non ho potuto fare una cosa, non ho potuto stare vicino a ad un amico che ha vissuto un momento particolare, un momento complicato… E ho provato a mantenere la baracca qua perché comunque c’erano 200 professionisti che dovevano lavorare dovevano fare le prove”.

Le scuse e il grazie di Amedeo a Pio dopo il lutto

“E questo amico è lui…” indica Pio, sono entrambi commossi. “Però non volevo soltanto dire scusa per questo ma anche grazie perché non sarà facile, perché il papà è andato via da pochi giorni e non è stato facile venire qua e poi far finta che non sia successo niente e divertirsi”.

La loro amicizia viene prima del lavoro ma Amedeo non è riuscito a stargli accanto come avrebbe voluto. Pio era con la sua famiglia, Amedeo doveva proseguire per costruire la puntata di Felicissima Sera.

Le scuse da amico fraterno, poi il grazie da collega per avere fatto finta di niente, senza mostrare il dolore che aveva dentro. Svelano poi che è ciò che avrebbe voluto il padre di Pio, di vedere un’altra puntata del programma. Pio ammette che al papà Emigratis non piaceva e che di tutte le cose che hanno fatto Felicissima Sera per lui era la migliore, il suo orgoglio. E’ a lui che hanno dedicato la puntata di ieri sera, ad un grande uomo, al papà.