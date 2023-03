Angela Celentano: Maria e Catello immaginano il giorno del ritorno e chiedono aiuto a tutti

Maria e Catello, i genitori di Angela Celentano, a Verissimo con la speranza e una richiesta tra le lacrime

27 anni fa la scomparsa di Angela Celentano; a Verissimo Maria e Catello Celentano, incontrano Silvia Toffanin, aprono il loro cuore anche a lei. “Il tempo passa e questi 27 anni sono stati molto duri per noi”. Ancora oggi attendono il ritorno della loro Angela, il pensiero è costante, non c’è un giorno che non pensino lei. Papà Catello confida che Angela è sempre presente, ogni giorno, non c’è solo la speranza ma della loro bambina parlano sempre, c’è in ogni cosa. La pista che hanno appena dovuto abbandonare è stata l’ennesima mazzata. Ci credono sempre in ogni segnalazione ma l’ultima era stata vagliata attentamente, c’era quella voglia che appariva simile a quella di Angela Celentano. Ci avevano creduto Catello e Maria che quella ragazza ostesse essere la loro bambina.

Oggi Angela Celentano ha quasi 30 anni

C’è la foto di Angela che è una donna, la sua mamma si emoziona e pensa che sua figlia sia proprio così come appare in quella foto, un’ipotesi di come potrebbe essere oggi ma Maria è certa sia così. Come è certa che un giorno la potranno riabbracciare.

Era il 10 agosto 1996 e la bimba scompare mentre era in montagna con la sua famiglia, era un giorno di festa, un pic-nic. Non hanno mai perso la fede e la speranza di ritrovarla. La verità è sempre più lontana, le piste li conducono in tutto il mondo. Per ben due volte sembra che la verità sia vicina ma dal Venezuela anche l’ultima speranza è svanita e ogni volta il test del Dna dice che non è Angela.

I genitori di Angela Celentano raccontano tutto di quel giorno sul Monte Faito, del dramma, dei 27 anni. Ancora una volta per l’ennesima volta ricordano, le lacrime continuano a scendere sempre. Sono stati forti anche per le altre due figlie. Oggi sono nonni di Gioia che ha quasi 6 anni e Giovanni di quasi 3. E’ il regalo più grande ma Gioia chiede sempre di zia Angela. “Io credo che prima o poi Angela torna” mamma Maria ha immaginato tante volte quel momento, l’abbraccio così forte da farle male, i salti di gioia, la festa che non sarà solo una festa della sua famiglia ma di tanti, di tutti quelli che sperano con loro che Angela prima o poi sarà di nuovo a casa con la sua famiglia.

Maria e Catello Celentano chiedono aiuto a tutti, ancora una volta chiedono che più persone possibili condividano la foto di come potrebbe essere oggi Angela Celentano. Sperano che prima o poi la foto arrivi a lei, alla loro bambina.