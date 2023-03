Il messaggio di Eleonora Daniele a Carolyn Smith: “Spero ti arrivi tutto il nostro amore”

Emozioni forti a Storie Italiane con le parole di Carolyn Smith e il messaggio di Eleonora Daniele

Ospite a Storie Italiane Rosanna Banfi porta un messaggio positivo ma sempre doloroso. Ha superato il tumore al seno, ha combattuto ma sente forte adesso l’abbraccio che vorrebbe dare a Carolyn Smith, lo stesso abbraccio che la presidente di giuria di Ballando con le Stelle le diede dopo la sua emozionante esibizione. Quel sabato sera tutti ci siamo uniti a quell’abbraccio ma adesso è Carolyn ad averne bisogno più di tutti. “Fammi dare un saluto a Carolyn Smith che sta combattendo in questo momento” ed è con molta semplicità che Rosanna Banfi lo dice. Non sa che per lei c’è proprio un video messaggio della ballerina e insegnante di danza. Carolyn in realtà non ha mai smesso di combattere ma l’intruso è tornato, per la terza volta ed è la volta più difficile, non solo psicologicamente, ma anche fisicamente, per tutti i motivi che ha confidato ieri a Verissimo. E’ una donna forte, è una donna speciale, lo ripetono sia Eleonora Daniele che Rosanna Banfi. “Ha una forza incredibile e ha sempre quel sorriso”.

A Storie Italiane il messaggio per Carolyn Smith

Tornano le immagini dell’abbraccio tra Carolyn e Rosanna. La Daniele si commuove: “Sai io sono assolutamente a favore del fatto di parlare di una malattia in televisione, non solo non ci vedo nulla di male e nessun tipo di speculazione ma secondo me proprio raccontare quello che si vive, quello che si prova può, aiutare le persone che ascoltano da casa non solo a condividere un dolore ma anche a vedere che non sono a portare avanti questa questa battaglia”.

Nonostante il periodo durissimo che sta attraversando Carolyn è lei ad inviare per prima il messaggio di sostegno a Rosanna Banfi: “Allora noi ci siamo conosciute molto prima di Ballando con le stelle noi siamo sorelle di viaggio e adesso anche sorelle di ballo. Ti voglio veramente bene, forza, siamo due donne forti che stiamo aiutando tante altre donne”. E’ incredibile, è Carolyn Smith che ancora una volta dà forza ad altri.

“E’ incredibile come nonostante il momento che lei sta passando adesso dice a te Rosanna di farti forza. No perché siamo noi ad esserti veramente accanto Carolyn e io spero che ti arrivi tutto il nostro amore, il nostro abbraccio. Sei una grande donna” e poi Eleonora Daniele non riesce a dire altro, si gira dall’altra parte, emozionata.