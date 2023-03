Se il trash lo fa Maria de Filippi e funziona alla grande: record per Uomini e Donne, numeri da prime time

Un altro boom di ascolti per Uomini e Donne che continua a regalare pagine super trash su Canale 5 ma Piersilvio non storce il naso: con il 30% va tutto benissimo

A Piersilvio Berlusconi, di dare nuove direttive e una linea da non oltrepassare a Maria de Filippi, di certo non sarà mai venuto in mente. E così nel pomeriggio di Uomini e Donne sentiamo parlate di ascelle da leccare, di bandiere da infilare in montagna sull’Everest dopo la scalata, di emozioni e pulsioni, di eccitamenti vari ma conquistiamo i picchi, di ascolto. Ovviamente…Maria de Filippi è regina del pomeriggio, della prima serata e se andasse in onda anche al mattino in in terza serata, staremmo sempre qui a parlare degli ascolti record dei suoi programmi. Uomini e Donne in particolare, è la vera gallina d’oro degli ascolti del pomeriggio di Canale 5. Il ritorno in auge di Gemma Galgani e il corteggiamento parecchio discutibile di Silvio nei suoi confronti, regalano a Mediaset ascolti da prima serata. Ieri, nel pomeriggio del 27 marzo, media di 3 milioni di spettatori con oltre il 30% di share ( Il gf vip alla semifinale in prime time si è fermato a 2,8 milioni di spettatori e 10 punti di share in meno).

Uomini e Donne da record su Canale 5

Uomini e Donne, nel pomeriggio del 27 marzo, ha quasi doppiato in spettatori Oggi è un altro giorno, fermo a 1,6 milioni e ho doppiato anche in share, con il 29%. Numeri che permettono a Maria de Filippi di godersi lo spettacolo sui quei gradini, dove sempre più spesso, anche a lei mancano le parole, per descrivere le surreali situazioni che gli “attempati” del trono over regalano. Il pubblico è come ipnotizzato da quello che vede in tv e nonostante critichi in modo feroce gli accadimenti ( se leggete i commenti degli spettatori nel corso della puntata di ieri ve ne renderete conto) alla fine non cambia canale anzi. Tutti lì a cercare di capire se alla fine Silvio e Gemma hanno copulato, se lei si è lasciata andare mentre lui le diceva di essersi depilato le ascelle, qualora le venisse voglia di fare una leccatina…Tutto questo accadeva poi mentre Maria de Filippi era costretta a censurare Tina Cipollari facendole chiudere il microfono. Quello che abbiamo sentito nel Van del GF VIP era zucchero in confronto. Ma si sa, Maria tutto può soprattutto se regala quei numeri che nessun altro, su Canale 5, è in grado di fare.

Passiamo ai numeri.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno è stato visto il 27 marzo, nella presentazione da una media di1.646.000, 13,40% e nel programma 1.612.000, 15,19% di share. Uomini e donne 3.011.000 con il 28,86%, e nel Finale 2.546.000, 27,55%. Non c’è gara.