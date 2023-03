Magalli fa un appello a Maria De Filippi e al GF Vip ma sembra deluso da Milly Carlucci

Giancarlo Magalli cerca lavoro e fa un appello a Maria De Filippi e a Signorini, dice anche qualcosina a Milly Carlucci

Chi l’ha detto che a 75 anni si va in pensione? Giancarlo Magalli non ci pensa per niente e nella sua lunga intervista rilasciata al settimanale Chi lancia un po’ di messaggini. Magalli cerca lavoro, vorrebbe tanto arrivasse una chiamata da parte di Alfonso Signorini o Maria De Filippi, ma lancia anche una frecciatina all’amica Milly Carlucci. Come sempre Magalli non nasconde i suoi pensieri ma questa volta dopo la malattia sembra avere anche fatto pace con un po’ di colleghi. Nessuna pace con Adriana Volpe, con lei capitolo chiuso ma scopriamo un po’ di retroscena, gli appelli dell’ex conduttore de I Fatti Vostri, i posti che in tv sono già tutti occupati per lungo tempo e la sua speranza di partecipare come opinionista al GF Vip o come giudice a Tu si que vales.

Giancarlo Magalli chiede un posto a Maria De Filippi e Signorini

Se dovesse arrivare una chiamata da parte dei due colleghi Mediaset Magalli direbbe subito di sì, senza riflettere, il suo è un vero appello, un doppio appello. Sembra che l’anno scorso fosse già in trattativa con il Grande Fratello ma che alla fine abbiano preferito Orietta Berti a lui. Per la prossima edizione spera invece di prendere il posto di Sonia Bruganelli, che ha già dichiarato non ci sarà.

“Hanno piazzato tutti, forse c’erano liste d’attesa lunghissime. Persino per l’estate i palinsesti sono già pieni. Ora devo aspettare io” ha aggiunto Magalli parlando però della Rai. Quindi, punta a Mediaset, anche perché sembra che Milly Carlucci l’abbia un po’ deluso: “Milly mi ha voluto al Cantante Mascherato e basta. Il ballerino non lo farei mai, in giuria non mi ha chiamato. Quando fa le giurie si dimentica di me” o forse nessuna delusione e anche alla Carlucci ha fatto il suo appello per lavorare.

Non è stato un periodo semplice l’ultimo per il conduttore che per anni è entrato nelle case degli italiani con più programmi di successo. I Fatti Vostri è ovviamente quello che gli è rimasto nel cuore anche se ha avuto un po’ di problemi con qualcuno. Con Marcello Cirillo ha però risolto, hanno fatto pace, anche se lo sanno in pochi. Di recente tra loro c’è stata una telefonata, forse dopo l’incidente, e tutto si è risolto. Tra loro c’era stata una incomprensione, così sembra.

Su Michele Guardì dice: “Mi aspettavo qualche telefonata in più in questo anno e mezzo, ma ci siamo visti e siamo andati a pranzo assieme qualche giorni fa”.