Stasera c’è Cattelan chiude con una parodia perfetta sulle note di That’s amore (VIDEO)

Se Fiorello ci sta regalando la parodia di Mare Fuori e di Doc nelle tue mani, Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 non è da meno. Del resto che Viva Rai 2 e Stasera C’è Cattelan siano state le vere rivelazioni della seconda rete di questa stagione televisiva lo abbiamo già detto. Peccato che il programma di Alessandro Cattelan sia giunto al termine perchè nelle tiepide serate di primavera quando si ha voglia di stare magari anche un po’ di più davanti alla tv era la perfetta alternativa a talk in cui si parla del nulla. Leggerezza ma anche informazione, format brillanti e divertenti, interviste mai banali, musica, gioia, e risate. Tutto quello che serve per andare a letto nel modo migliore, un po’ come il perfetto buongiorno del mattino di Fiorello. Chiude quindi Stasera c’è Cattelan, e noi ci auguriamo che possa tornare nella prossima stagione. E il conduttore regala un video parecchio divertente su tutti gli stereotipi che ci sono in America rispetto all’Italia e all’italianità. Approfittando della presenza della meravigliosa Beatrice Grannò, Cattelan, coppola in testa, ha preso un po’ in giro i nostri simpatici amici americani.

Cattelan ci ha ricordato ad esempio, e ha ricordato a tutti gli americani, che il peperone è un frutto di natura, non è un salame ma una verdura. Gli italiani che sono stati negli Stati Uniti sanno bene che quando chiedi una pizza ai peperoni stai in realtà chiedendo una pizza al salame, non si sa bene per quale preciso motivo. Ci ha poi ricordato che gli spaghetti son una cosa, le polpette un’altra e non stanno per nulla bene insieme. “Quel vestito che ti piace non è Versaci ma Versace” canta Cattelan ed effettivamente da anni ci chiediamo il perchè di questa storpiatura…E ovviamente tornando sul cibo: l’inspiegabile successo delle fettuccine Alfredo che non hanno nulla a che fare con una ricetta italiana ma negli States non mancano quando vai a mangiare in quelli che si definiscono ristoranti italiani ma non lo sono. Ci ricordano anche che l’Italia non è solo Roma o Toscana, ci sono anche le città di mare, ma c’è anche, la Pianura Padana! E ancora l’ananas non va sulla pizza ma sulla Pina colada, non guidiamo solo le Vespe e Mamma mia è una canzone della Svezia…

Insomma un video perfetto. Per chi non lo avesse visto, eccolo