Susanna Messaggio, il dolore più grande: la morte della figlia

Susanna Messaggio a Verissimo trova il coraggio di parlare della morte della figlia, della sua Alice

Solo da poco tempo Susanna Messaggio ha iniziato a condividere il dolore di avere perso sua figlia Alice. Non è mai stato semplice per lei parlarne, ancora oggi è così, anche se è poi diventata mamma di Martina e di Jacopo. Della morte di sua figlia Susanna Messaggio ne ha parlato oggi a Verissimo, lo spiega con tutta la dolcezza che la caratterizza da sempre, parla anche del papà della sua bimba che non c’è più, del suo secondo matrimonio e di quello celebrato in seguito. E’ il terzo marito l’amore della sua vita ma niente in tutti questi anni le ha fatto dimenticare il dolore più grande. A Verissimo Susanna Messaggio ricorda quel periodo, non perde mai il sorriso e spiega: “La mia bimba aveva un problema cardiocircolatorio e ha deciso di andare a trovare i nonni; si chiamava Alice ed è tornata nel paese delle meraviglie… è per questo che poi mentre stavo studiando determinate cose ho cambiato i miei studi per aiutare le donne che come me avevano avuto un dispiacere che era difficile da sostenere”. In quel periodo Susanna Messaggio ha avuto un sostengo importante da parte di Vittorio Giovannelli: “Un uomo eccezionale che era allora proprio il direttore di rete e mi ha fatto viaggiare quasi per alleggerire il mio dolore e per cui ho cominciato a girare per Canale 5 nel mondo e a sviluppare Sabato al circo nel mondo e ho fatto improvvisamente tantissimi viaggi e piano piano con forza e equilibrio, lo staff, il dietro le quinte, mi hanno aiutato. Tutti, erano tutti vicino ma certo non puoi dimenticare e poi ero troppo giovane”.

Susanna Messaggio a Verissimo, la nascita di Martina dopo Alice

I viaggi e il lavoro hanno salvato Susanna Messaggio, poi lei e suo marito hanno desiderato un altro figlio ed è arrivata Martina. Sente che sua figlia è due donne in una, pensa che Alice è sempre con sua sorella. “In tutti i sensi perché è una dottoressa iper efficace. Martina si è tatuata la A di Alice; un giorno mi ha fatto questa particolare sorpresa”.

“Poi è arrivato il terzo matrimonio perché il matrimonio con il papà di Alice e Martina è finito anche se è durato tanto, però è meglio essere buoni amici che cattivi amanti come dico io e lui, il papà di Martina e di Alice, è un uomo eccezionale, estremamente intelligente però eravamo diventati troppo amici allora abbiamo giustamente e intelligentemente scelto di rimanere amici e di pensare alle cose della vita in modo differente. Siamo una famiglia allargata, si dice così e poi tre è il mio numero e infatti è arrivato il terzo marito, il mio amore”. Nella sua famiglia Alice c’è sempre, ci sarà sempre.