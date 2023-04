Silvia Toffanin a Claudio Amendola: “Sono rimasta malissimo”

Silvia Toffanin non nasconde il dispiacere a Claudio Amendola e lui gli spiega tutto

Nella sua intervista a Claudio Amendola questa volta Silvia Toffanin si lascia andare fino in fondo confidando al suo ospite che ci è rimasta malissimo, che ha fatto fatica a credere fosse tutto vero. A Verissimo oggi 2 aprile 2023 tra gli ospiti c’è Amendola che non racconta solo del suo ultioi lavoro in onda a breve su Canale 5 ma anche della separazione da Francesca Neri. Entrambi hanno cercato di tenere tutto nascosto e oggi Claudio Amendola ringrazia la stampa perché tutti hanno rispettato sia lui che Francesca Neri. “L’ultima volta che ci siamo visti, non posso non parlare di Francesca… Claudio ti devo dire la verità, che quando ho letto la notizia io non ci potevo credere e ci sono rimasta malissimo perché appunto eravate una coppia stupenda”. Silvia Toffanin stenta ancora a credere che lui e Francesca Neri si siano lasciati. Soprattutto l’intervista all’attrice, quella in cui spiegò tutto della malattia presentando anche il suo libro.

Silvia Toffanin dispiaciuta per la separazione tra Francesca Neri e Claudio Amendola

Amendola prima di tutto ringrazia il mondo dei media, la stampa, per come si sono comportati: “tutti in maniera esemplare verso di noi, non c’è stato nessun tipo di sciacallaggio, non c’è stato nessun tipo di forzatura ma grandissimo rispetto sia per Francesca che per me e questo credo sia dovuto a quanto noi ci siamo rispettati per 25 anni, in quanto non ci siamo esposti, in quanto ci siamo protetti. Probabilmente abbiamo seminato molto bene per poi meritarci una così grande attenzione e rispetto”.

Silvia Toffanin ricorda che poco più di un anno fa Francesca è stata a Verissimo da lei e non avrebbe mai immaginato l’addio tra loro. “La vita è bizzarra e strana e alcune decisioni nella vita per quanto difficili, per quanto amare e dolorose probabilmente se si arriva a prenderle ci sono delle motivazioni che a un certo punto uno deve anche accettare e fare sue, in qualche modo conviverci e vorrò bene a Francesca per tutta la vita, molto più che bene ma non ci siamo riusciti, non ci sono riuscito, però è stata una cosa meravigliosa”.

Silvia Toffanin abbraccia Claudio Amendola: “Siete stati una coppia meravigliosa”.