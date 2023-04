Per il GF VIP 7 solo 40 secondi a Pomeriggio 5: le strane scelte

Neanche da Barbara d'Urso c'è spazio per il Grande Fratello VIP, che succede? Solo 40 secondi per la finale del reality

Sono molto molto lontani i tempi in cui del Grande Fratello VIP si parlava in tutte le salse, in tutti i contenitori di Mediaset, dal mattino alla sera. Certo che dedicare solo 40 secondi alla finalista e all’ultima puntata del programma, è cosa parecchio discutibile, soprattutto se si considera che comunque, è il programma più visto della prima serata dopo quelli di Maria de Filippi. Ecco assodato il fatto che sono passati quei tempi, quelli in cui Barbara d’Urso avrebbe annunciato in pompa magna l’intervista in super esclusiva al vincitore, in questo caso alla vincitrice, con servizi del prima, del dopo, ai parenti, ai vicini di casa, ai compagni di scuola, arrivare a non avere neppure un servizio o un talk dedicato al reality dopo la finalissima, fa riflettere su tante cose. Sul non voler vedere un lavoro di squadra tra i vari programmi, perchè qualcuno impone queste scelte autoriali, è chiaro. Sul condannare anche Pomeriggio 5 ad ascolti mediocri, perchè piazzare oggi un breve collegamento con Nikita sarebbe valso magari un picco di share in più per Pomeriggio 5. E non si venga a dire che il programma ha cambiato linea editoriale perchè quando si invita Guendalina Tavassi a parlare del fatto che un hotel non la voglia ospitare gratis, ecco non è che si stia facendo un grande servizio giornalistico. Avere una intervista alla vincitrice o magari un suo commento a caldo raccolto nel corso della finalissima di ieri sera, sarebbe stato interessante, anche per il pubblico di Canale 5.

E invece nulla.

Per la finale del Grande Fratello VIP 7 solo 40 secondi a Pomeriggio 5

Comprendere il perchè di tante scelte, è sempre più difficile. E in questo caso, si resta parecchio basiti dal fatto che da settimane si dia spazio agli stessi identici temi ( e vale sia per Mattino 5 che per Pomeriggio 5) quando si potrebbe comunque sfruttare in modo diverso anche qualcosa che per il pubblico della rete, funziona. E se Mattino 5 dal punto di vista degli ascolti non ne ha bisogno, perchè è leader della sua fascia, altro discorso va fatto per Pomeriggio 5. Perchè le interviste di Verissimo ai concorrenti del GF VIP, rispecchiano la linea editoriale di Mediaset e da Barbara d’Urso non poteva succedere lo stesso?

La D’Urso i è poi complimentata con Alfonso Signorini, che ha condotto l’edizione più lunga del reality e adesso appuntamento in Honduras. Dell’Isola si parlerà oppure no? Vedremo.