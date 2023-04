Laura 30 su Rai 1: 3 milioni i fan di Laura Pausini all’ascolto

Ecco i dati dell'access prime time del 4 aprile 2023: in 3 milioni su Rai 1 per festeggiare i 30 anni di Laura Pausini con il suo Laura 30

Un access prime time decisamente diverso dal solito quello del 4 aprile 2023 e anche per questo oggi è molto più interessante scoprire a chi sono andati gli ascolti di questa fascia oraria. Perchè da un lato, c’era la coppa Italia con il super Match Juventus-Inter ( e solo una brevissima puntata di Striscia la notizia), dall’altro una serata dedicata alla musica con Laura Pausini su Rai 1. Laura 30 è il nome dello show durato meno di 60 minuti che raccontato le grandissime emozioni della cantante tra New York, Madrid e Milano per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Il pubblico che segue appunto da 30 anni la cantante, ha potuto scoprire anche qualcosa di inedito, tante infatti sono state le immagini del backstage, dal volo New York-Madrid alla preparazione di Laura tra integratori e trucco ed esercizi alle corde vocali per poter cantare e compiere questo grandissimo miracolo. E alla fine Laura Pausini ce l’ha fatta: in quanti davanti alla tv per seguire questo momento? Ce lo rivelano come sempre i dati di ascolto. I dati auditel relativi all’access prime time di ieri ci dicono che Laura 30 è stato visto da una media di 2,9 milioni di spettatori. Quasi in 3 milioni per seguire lo show di Laura Pausini. Numeri lontani dall’access di Rai 1 che con Amadeus viaggia su una media di 5 milioni ma ottimi se si considera che su Canale 5 c’era la partita. Vediamo quindi nel dettaglio i dati dell’access prime time.

Gli ascolti del 4 aprile 2023: ecco i dati auditel dell’access prime time

Laura 30 è stato visto su Rai 1 da una media pari a 2.928.000 spettatori con il 13.3%. Il programma di Bruno Vespa in onda prima su Rai1 Cinque Minuti era stato visto da 4.426.000 spettatori con il 21.3%.

Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.506.000 spettatori con uno share del 21.5% Testa a testa quindi tra Striscia e Vespa.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 947.000 spettatori con il 4.3% . Su Italia1 NCIS ha registrato 1.602.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.406.000 spettatori (6.7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.741.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 845.000 individui all’ascolto (4%), nella prima parte, e 874.000 spettatori (4%), nella seconda parte.