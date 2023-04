Gli ascolti del pomeriggio di Pasqua: Domenica IN giù, volano Verissimo e Terra amara

Grandi ascolti anche a Pasqua per Verissimo: Canale 5 batte Rai 1 con Toffanin e Terra amara, ecco i dati del 9 aprile 2023

Mosse vincenti quelle di Canale 5: puntata inedita di Verissimo, puntata di Terra amara anche Domenica I di Pasqua e vittoria assicurata. Nel pomeriggio del 9 aprile 2023 Canale 5 batte Rai 1 e Verissimo vola anche con 2 milioni di spettatori nella seconda parte. Grandi numeri per Silvia Toffanin mentre Mara Venier deve accontentarsi della media di 1,4 milioni di spettatori per la puntata di Pasqua. Una giornata da incorniciare per Canale 5: la rete infatti vince anche in prime time con il record stagionale per Gerry Scotti e il suo Show dei Record ( qui i dati auditel della prima serata).

Ma vediamo nel dettaglio i numeri del pomeriggio della domenica di Pasqua, con gli ascolti del 9 aprile 2023.

Gli ascolti della domenica di Pasqua: vince Canale 5 anche al pomeriggio

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 1.872.000 spettatori (21.1%), Beautiful incolla davanti al video 1.533.000 spettatori (18.3%) e Terra Amara 1.787.000 spettatori (20.1%), mentre Verissimo è la scelta di 1.853.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 2.161.000 spettatori (21.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Grandi numeri per Canale 5 che anche Domenica di Pasqua tiene botta, soprattutto con Verissimo che riesce a superare anche quota 20% di share, ottimo risultato.

Su Rai1 Domenica In deve accontentarsi di questo dato:1.582.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte, 1.482.000 spettatori con il 16.6% nella seconda parte e 1.398.000 spettatori con il 15.7% nella terza parte (presentazione a 1.597.000 e il 19.4%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera intrattiene 1.367.000 spettatori con il 14.1%.

Sempre bene anche Rai 3 alla domenica. Su Rai3 Tg Regione informa 929.000 spettatori (10.9%); Heidi è seguito da 634.000 spettatori (7.2%), mentre Kilimangiaro 505.000 spettatori (5.6%) nella presentazione, 748.000 spettatori (8.4%) nella prima parte e 951.000 spettatori (9.3%) nella seconda parte.

Su Rai2 Il Provinciale ottiene 425.000 spettatori pari al 5% e Dreams Road 332.000 spettatori pari al 3.7%. A seguire la Parigi-Roubaix di ciclismo interessa 994.000 spettatori pari all’11.1%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 393.000 spettatori (4.5%). A seguire Il gioiello del Nilo sigla 340.000 spettatori (3.9%) e Il mistero della pietra magica 246.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Energie in Viaggio interessa 153.000 spettatori con l’1.8%, mentre Tg4 – Diario della Domenica è visto da 149.000 spettatori con l’1.7%. A seguire Corsari arriva a 386.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Uozzap! intrattiene 117.000 spettatori (1.4%), mentre Ben Hur raggiunge 180.000 spettatori (2%).