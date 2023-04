Che boom Uomini e Donne: Maria de Filippi doppia la Bortone, 15 punti di share in più

Un altro boom di ascolti per Uomini e Donne: vola il programma di Maria de Filippi, ecco tutti i dati del 12 aprile 2023

E’ pazzesco il risultato che Uomini e Donne ha portato a casa nel pomeriggio di ieri . Il programma di Maria de Filippi il 12 aprile 2023 ha sfondato il muro dei 3 milioni di spettatori e ha conquistato il 30% di share in più. Maria de Filippi ha fatto il doppio degli ascolti di Oggi è un altro giorno su Rai 1 superando Serena Bortone di 15 punti di share. Numeri davvero pazzeschi per il pomeriggio di Canale 5. Non solo per Uomini e Donne ma anche per Terra amara, che vola quasi a 3 milioni di spettatori e, come qualcuno aveva immaginato, diventa la degna erede de Il segreto, con dati auditel pazzeschi. Da segnalare anche i buonissimi ascolti di Ore 14 e quelli di BellaMa’ che sta recuperando strada facendo, con una nuova impostazione.

Ma vediamo adesso nel dettaglio i dati di ascolto relativi al pomeriggio di ieri. Ecco tutti i numeri del 12 aprile 2023.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati auditel del 12 aprile 2023

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.650.000, 13.45%, e nel programma 1.669.000, 16.19%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.780.000, 20.66%; La vita in diretta nella presentazione 1.723.000, 20.87% e nel programma 2.156.000, 22.72%. La vita in diretta torna a brillare nel pomeriggio di Rai 1 staccandosi da Pomeriggio 5.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.678.000 telespettatori, share 22%, Terra Amara 2.924.000, 24.09%, Uomini e donne 3.009.000, 29.66%; e nel Finale 2.490.000, 28.15%; Amici di Maria De Filippi 2.063.000, 23.93%; Un altro domani 1.465.000, 17.69%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.476.000, 17.07%, nel programma 1.791.000, 18.87% e nel segmento I Saluti 1.708.000, 16.26%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 720.000 telespettatori, share 6.32%; Bella ma’ 724.000, 6.34%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 602.000, 7.18%, Geo 1.077.000, 10.96%. Molto bene quindi sia Rai 3 che Rai 2.

Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 459.000 telespettatori, 3.76%, mentre Person of Interest 222.000, 2.41%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 820.000 telespettatori, 7.17% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 344.000, 3.91%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 274.000 telespettatori, share 2.27%, e nel programma 269.000, 2.84% e Tagadà Focus 228.000, 2.69%. C’era una volta il Novecento un netto di 171.000, 1.86%.