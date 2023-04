Pamela Camassa confessa cosa ha fatto al provino ad Amici: “Non l’ho mai detto prima”

Pamela Camassa racconta per la prima volta del provino ad Amici quando era giovanissima

Pamela Camassa si prepara per l’Isola dei famosi 2023 ma oggi è a Verissimo pronta a raccontare cose mai dette prima. Sente di essere cresciuta e ci sono cose che non rifarebbe ma fa sorridere tutti quando confessa del provino ad Amici, ben 18 anni fa. Pamela Camassa ha fatto il provino, ha partecipato al casting, ha passato il primo step e si è ritrovata in sala prove con Steve La Chance, era lui in quel periodo il prof di danza di Amici di Maria De Filippi. Con lei c’erano un centinaio di ballerini, Steve mostra velocemente una breve coreografia, solo una volta. Tutti i ballerini dovevano ripeterla subito. Pamela Camassa guardava gli altri, tutti bravissimi, tutti ricordavano la coreografia e sapevano cosa fare, lei no. Si era presentata come ballerina, forse sognato un po’ troppo ma doveva uscire da quella situazione così imbarazzante.

Pamela Camassa imbarazzata ai provini di Amici

Confessa che è la prima volta che lo racconta, non l’ha mai detto a nessuno. “Uno ci prova, nella vita bisogna sempre provarci e dopo se non va amen e io diciamo che sì ho provato ad entrare come ballerina ad Amici. Ho passato il primo step, diciamo la prima scrematura e poi la seconda, il secondo passaggio era fare degli stage con i professori del momento e in quell’anno c’era Steve La Chance. Quindi andiamo in sala con 100 ballerini, lui spiega in 5 secondi una breve coreografia e io neanche mi ricordavo i primi passi. Gli altri erano bravissimi già si ricordavano tutto e ho detto devo inventarmi qualcosa, così faccio finta di farmi male, faccio finta di prendere una storta. Io poi soffro veramente con le caviglie perché ho giocato a pallavolo, ho preso tipo quattro distorsioni e quindi so qual è il dolore, so come si fa a gestire e quindi ho abbassato insomma le penne se me ne sono andata”.

La Camassa ammette che anche a scuola fingeva di avere qualche dolore quando non voleva essere interrogata. Quindi, è bravina come attrice. Chissà se in Honduras con gli altri naufraghi dell’Isola dei famosi farà lo stesso.