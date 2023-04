Tapiro d’oro a Fedez per Dubai: “Uno può spendere i propri soldi come vuole “

La consegna del tapiro d'oro a Fedez per la vacanza a Dubai ma Staffelli fa un po' di domande imbarazzanti

La recente vacanza dei Ferragnez a Dubai è costata ad entrambi una pioggia di critiche ma per Fedez c’è il tapiro d’oro. Valerio Staffelli ha consegnato un bel tapiro al rapper che appena l’ha visto ha confidato la sua stanchezza, anche per il viaggio. Fedez sa già perché questa volta Striscia la notizia si interessa a lui: aveva detto che non sarebbe più andato a Dubai perché è come Disneyland ma con i cadaveri sotto il tappeto. Con la frase “la vita è un compromesso” si salva. E’ Chiara Ferragni che voleva andare lì, anche perché ci andavano i migliori amici di Leone. “Ho molto da farmi perdonare, la vita è un compromesso… A tutti voi vorrei ricordare la complessità di vivere in un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto…” poi intuisce che la moglie potrebbe arrabbiarsi anche questa volta e aggiunge altro.

Fedez tapiro d’oro per Dubai ma Staffelli gli chiede anche della crisi

“Però no dai, non è semplicemente quello. I migliori amici di mio figlio volevano andare lì e anche dei nostri amici che non vedevamo da tempo vivono lì…Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù” tutte ammissioni da parte di Fedez che prova un attimo di imbarazzo quando Staffelli gli chiede della crisi con Chiara Ferragni e ancora di più quando si tocca l’argomento Luis Sal.

Nessuna crisi con la moglie, faranno più attenzione e si abbracceranno di più, così la gente non dirà più che stanno per lasciarsi o che fingono di stare ancora insieme ma in realtà sono separati.

Sulle spese pazze per un’insalata a Dubai che costa 96 euro la risposta dell’artista è: “Uno può spendere i propri soldi come vuole” niente di più giusto.

Sulla presunta fine dell’amicizia con Luis Sal dice una cosa ma l’espressione un po’ lo tradisce, forse: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”.