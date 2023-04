Chiude Lo show dei record che batte La sposa in replica: domenica moscia per tutti

Ecco i dati di ascolto del 23 aprile 2023: vince la serata Lo show dei record su Canale 5, male le repliche su Rai 1

Difficile che la Rai o Mediaset si aspettassero degli ascolti diversi per la domenica del ponte del 25 aprile. E’ anche per questo che su Rai 1 sono partite da tempo le repliche ( tra le sfide impossibili da vincere con il calcio contro Canale 5 e i ponti vari di questa primavera, Rai 1 si è arresa). Una scelta però poco rispettosa, va detto, nei confronti del pubblico che per 3 giorni a settimana è costretto a seguire delle repliche. E una scelta che sta abbassando notevolmente la media della prima serata di rai 1 come è successo anche ieri, con la seconda puntata de La sposa in replica. Nella serata del 23 aprile 2023 gli ascolti vanno a Canale 5 che con l’ultima puntata de Lo show dei record batte Rai 1. Gerry Scotti si congeda e saluta il pubblico, compiendo la sua missione: dare una domenica sera pulita, leggera, divertente e per famiglie al pubblico di Canale 5.

Ma vediamo adesso tutti i dati di ascolto relativi alla prima serata del 23 aprile.

Gli ascolti del 23 aprile 2023: ecco i dati auditel

Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.381.000 spettatori pari al 15.9% di share. Gerry Scotti si congeda con una bella vittoria.

La Sposa con la sua seconda puntata in replica porta a casa una media di 2.478.000 spettatori pari al 15.4% di share dato che consente alla fiction di Serena Rossi di fare di Rai 1 la seconda rete più vista della serata. Medaglia di bronzo anche questa settimana per Fabio Fazio. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.167.000 – 7%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.178.000 spettatori (12.5%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.607.000 spettatori (12.1%).

Su Rai2 il debutto della serie di film tv Crossword Mysteries – Un Cruciverba da Morire ha raccolto 867.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è stato visto da una media di 960.000 spettatori con il 6% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 511.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Il Processo di Norimberga ha interessato 354.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 Honest Thief è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Sul Nove – dalle 20.02 alle 0.38 – Little Big Italy segna 335.000 spettatori (2.2%).