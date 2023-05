“Aggressione” a Viva Rai 2 con l’attivista imbranato che colpisce Gabriele Vagnato (VIDEO)

Ecco che cosa è successo questa mattina con l'aggressione di un attivista a Viva Rai 2 ai danni di Gabriele Vagnato

“Volevamo l’imprevisto, volevamo che succedesse qualcosa ed ecco che è accaduto” ha detto Fiorello nella puntata di Viva Rai 2 in onda il primo maggio. Giornata di festa ma non per tutta la squadra del programma di Rai 2 che questa mattina, in diretta da Roma, ha fatto come sempre compagnia al pubblico della rete. Giornata uggiosa nella capitale che si prepara ad accogliere il concerto del primo maggio. E proprio nei pressi di Piazza San Giovanni, era collegato Gabriele Vagnato che questa mattina ha ricevuto una sorta di aggressione, se così possiamo definirla, da un attivista che gli ha tirato contro una bottiglia piena di vernice gialla. Peccato però che la bottiglia fosse ben chiusa con il tappo, per cui il tentativo, è stato fallimentare, ha solo generato ilarità nel glass di Via Asiago mentre il povero Gabriele si chiedeva che stesse succedendo. Fiorello invece ribattezava questo attivista, come il più imbranato che si fosse mai visto. Proprio per questo però, l’uomo, ci ha riprovato una seconda volta, lanciando della vernice sull’inviato di Viva Rai 2 che si è visto sporcare il completo di giallo. “No la giacca della prima comunione” hanno scherzato da Via Asiago ma Fiorello ha poi consolato il suo inviato facendogli notare che di certo, sarebbe finito sui giornalisti per questa notizia.

A Viva Rai 2 c’è anche l’attivista imbranato nella puntata del primo maggio

Ed ecco l’imperdibile video di quello che è successo questa mattina nella puntata di Viva Rai 2 in diretta il primo maggio con Fiorello e tutta l’allegra compagnia.

#Fiorello “La notizia è che ci sono gli ecoattivisti al Concertone!” L’inviato #GabrieleVagnato ha subito in Piazza San Giovanni per due volte (una andata a vuoto) il lancio della vernice gialla #VivaRai2 #1M2023 pic.twitter.com/pkgPi0yJ3k May 1, 2023

Vi ricordiamo che potrete rivedere la puntata di Viva Rai 2 in onda oggi 1 maggio in diretta anche su RaiPlay qualora ve la foste persa. Poi si torna in onda domani, 2 maggio con un nuovo appuntamento.