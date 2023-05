La sposa e Che tempo che fa salvano la Rai: gli ascolti del 30 aprile

Sono più che buoni gli ascolti di Rai 1 e Rai 3 nella serata del 30 aprile 2023: vince La sposa in replica, ecco i dati

Una replica su Rai 1, un programma che è un cavallo di razza su Rai 3. Che tempo che fa e La sposa salvano gli ascolti della domenica della Rai. Una sorta di testa a testa a distanza con la fiction di Rai 1 che ha comunque la meglio. Se è vero che la Rai sta condannando il pubblico a una serie di repliche inattese, è altrettanto vero che il pubblico non delude le aspettative, e gli ascolti non sono così disastrosi come ci si poteva aspettare. Nella serata del 30 aprile 2023, tra un ponte e una replica, vince La sposa con Serena Rossi, alla terza e ultima puntata. Bene su Rai 3 Che tempo che fa che invece, va in onda, contenuti nuovi e mai banali, segno di forza del programma di Fabio Fazio.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto del 30 aprile 2023, con i numeri della prima serata.

Gli ascolti del 30 aprile 2023: ecco i dati auditel

La Sposa con la terza e ultima puntata in replica, si avvicina ai 3 milioni di spettatori. Nella serata di ieri, la serie con Serena Rossi su Rai 1 è stata vista da una media di 2.706.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.307.000 spettatori pari al 12.4% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.650.000 spettatori pari all’11.2%

Su Canale5 Lo Show dei Record – Remix ha raccolto 1.866.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Crossword Mysteries – Proposta con omicidio in prima visione ha interessato 880.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 1.245.000 spettatori pari al 7.7%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 594.000 spettatori (4.2%). Su La7 Carlo, il nuovo re ha registrato 358.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Blacklight segna 390.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 369.000 spettatori (2%).