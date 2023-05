Ulisse vince e batte Luce dei tuoi occhi 2: gli ascolti del mercoledì

Vince Alberto Angela con il suo Ulisse la sfida agli ascolti del 3 maggio 2023: ecco tutti i dati della prima serata

Ottimi numeri per Alberto Angela, con una media vicina ai 3 milioni di spettatori con la puntata speciale di Ulisse il piacere della scoperta dedicata alla famiglia reale. I Windsor e il Regno Unito che si prepara per una delle cerimonie più importanti per la monarchia, quella dell’incoronazione di un Re. Non accadeva da 70 anni, succederà sabato. E in vista di questo grande evento, il 3 maggio 2023 in prima serata, Alberto Angela ha guidato il pubblico alla scoperta delle tradizioni, della storia e anche alla scoperta di quello che accadrà sabato in una giornata storica. Vince quindi Ulisse e poco indietro arriva Canale 5 con la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2 che si difende comunque bene e risale rispetto alle passate settimane. Un mercoledì sera non malvagio per gli ascolti delle ammiraglie, soprattutto se si considera che c’era anche la serie A, con questo famoso scudetto ancora da assegnare.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati e gli ascolti del 3 maggio 2023.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 3 maggio

Torna Alberto Angela e questa volta vince. Su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.55 – Ulisse – Il Piacere della Scoperta, dedicato all’incoronazione di Carlo III del Regno Unito, ha interessato 2.906.000 spettatori pari al 16.9%. Su Canale 5 – dalle 21.45 alle 23.47 – la quarta puntata della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 ha raccolto davanti al video 2.823.000 spettatori pari al 16.2% di share. Per un soffio dunque, vince Rai 1 in questo testa a testa del mercoledì sera. Terzo gradino del podio per Federica Sciarelli, questo mercoledì in lieve calo rispetto alla passata settimana, ma pur sempre certezza. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.836.000 spettatori pari ad uno share del 10.8% (presentazione di 9 minuti: 1.214.000 – 5.9%).

Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Maledizione della Prima Luna ha intrattenuto 1.176.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai2 Cuori e Delitti ha interessato 757.000 spettatori pari al 4% di share. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 549.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 426.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Tv8 A-Team segna 407.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove La Dura Verità ha raccolto 326.000 spettatori con l’1.8%.