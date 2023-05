Domenica In che batosta contro Terra amara e Verissimo; su Rai 2 il Giro d’Italia alla grande

Ascolti in calo alla domenica pomeriggio ma Canale 5 regge bene alla primavera: Beautiful, Terra amara e Verissimo ottimi numeri, non brilla Domenica IN

C’è voglia di uscire alla domenica pomeriggio a quanto pare e c’è poca voglia di stare davanti alla tv. Ascolti in calo un po’ per tutti alla domenica pomeriggio il 7 maggio 2023 e in particolare per Domenica IN che parte bene nella prima parte, con oltre 2 milioni di spettatori ma poi crolla quando su Canale 5 arriva Terra Amara che anche ieri pomeriggio si è portata quasi al 20% di share. Ascolti più bassi anche per la soap turca alla domenica pomeriggio ( si perde una media di 700-800 mila spettatori rispetto alle puntate in onda dal lunedì al venerdì). Ma gli ascolti di Terra amara, Beautiful e Verissimo alla domenica, anche il 7 maggio 2023 consacrano il pomeriggio di Canale 5 che, anche senza Amici, ottiene grandi numeri, numeri vincenti. Da sottolineare poi gli ottimi ascolti, come sempre del resto, per il Giro di Italia.

Vediamo nel dettaglio tutti gli ascolti del pomeriggio con i dati del 7 maggio 2023.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco i dati auditel

Su Rai 1 Domenica In parte con la presentazione da 2.251.000, 17,26%, nella prima parte 2.561.000, 21,37%, nella seconda 1.814.000, 16,96% e nella terza 1.437.000, 14,06%; a seguire Da noi… a ruota libera cala ancora con una media di 1.320.000, 13,06%.

Ottimi come sempre i numeri di Canale 5 che non scende mai sotto ai 2 milioni se non intorno alle 18,30 superando di molto, in ogni caso, Rai 1. Canale 5 L’arca di Noè 2.494.000, 18,52%, Beautiful 2.094.000 telespettatori, share 16,53%, Terra Amara 2.169.000 con il 19,19%. Verissimo ha registrato 2.066.000, 20,23% e nei Giri di Valzer 1.857.000, 18,51%. Grandi risultati per Canale 5 anche alla domenica senza Amici dunque.

Su Rai 2 Giro d’Italia in diretta ha ottenuto 964.000, 8,24%; Giro all’arrivo 1.392.000, 13,61%; Processo alla Tappa 953.000, 9,56%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 814.000, 7,03%, e nel segmento Il mondo che verrà 670.000, 6,21%; quindi Rebus 561.000, 5,49%.

Su Italia 1 il film Ruby Red – Il segreto di zaffiro ha registrato un netto di 297.000 telespettatori, 2,65%, la serie Due uomini e mezzo 267.000, 2,67%. Su Rete 4 il film La freccia nella polvere un netto di 219.000, 2,06%; Colombo 302.000, 2,97%. Su La7 Atlantide – L’ombra del mostro da Firenze a Perugia ottiene 178.000 telespettatori, share 1,50% e 242.000, 2,35%; il film Habemus Papam 148.000, 1,28%.