Angelica fa il regalo più bello a Fiorello: canta in diretta. Occhi lucidi per papà Fiore

Fiorello si commuove ascoltando sua figlia Angelica cantare a Viva Rai 2 e come dargli torto

Che emozione questa mattina su Viva Rai 2. Per chi non lo sapesse, 16 maggio giorno del compleanno di Rosario Fiorello. Ed è tempo di festeggiare con una dolce, dolcissima sorpresa. Nella puntata di oggi del programma di Rai 2 infatti, c’è stata una bella sorpresa fatta da Angelica, la figlia di Fiorello, al suo papà. L’abbiamo infatti ascoltata, mentre cantava e suonava il brano Io vagabondo. Non solo una voce dolce e melodiosa, ma anche così tenera da far sciogliere anche il suo papà. Non capita spesso di vedere Fiorello commosso, quasi con la lacrimuccia ma questa mattina è successo.

Impossibile per il conduttore di Rai 2, non commuoversi dopo aver ascoltato l’esibizione di Angelica, che tra l’altro è stata davvero molto brava. E dopo la commozione c’è tempo anche per la festa. Viva Rai 2 si appresta ad andare in onda con le ultime puntate per poi forse chissà, tornare in onda con una nuova stagione ma c’è ancora tempo per stupirci con qualcosa di diverso, come è successo proprio questa mattina grazie a Fiorello e alla sua dolce Angelica.

E’ dolcissimo il regalo di Angelica per papà Fiorello

Sotto il cielo di una Roma anche oggi triste e piena di grigio, Angelica ha saputo commuovere il suo papà. E davvero, il volto così tirato dall’emozione di Fiorello, si era visto poche volte in tv. Neppure la pioggia ha fermato l’esibizione, con tanto di ombrelli sul glass di Via Asiago. Un momento davvero magico di quelli che realmente, fanno bene al cuore, e anche per questo, oggi dobbiamo ringraziare Fiorello ma soprattutto la dolcissima Angelica.

Che bello vedere emozioni e sentimenti puri in tv. E poi ovviamente anche la festa per Fiorello che oggi compie gli anni. Auguri anche da parte nostra al conduttore di Viva Rai 2 e grazie per un’altra mattina speciale.