Silvia Toffanin ci ripensa: Carlo e Nicole domenica a Verissimo ( Intervista inedita)

Intervista inedita per Carlo e Nicole nella puntata di Verissimo di domenica: Silvia Toffanin ha cambiato idea

Si cambia ancora . Non solo una puntata speciale di Verissimo sabato pomeriggio dedicata ad Amici 22 ma anche domenica, ci sarà una intervista inedita. Facciamo ordine: per chi non lo sapesse, le puntate del 20 e del 21 maggio di Verissimo, avrebbero dovuto essere due puntate in replica. Era stata la stessa Silvia Toffanin domenica scorsa, ad annunciarlo, salutando il pubblico di Canale 5. Avremmo dovuto vedere “le storie di Verissimo” con alcune delle interviste più emozionanti. E invece si cambia.

Sabato 20 maggio 2023 andrà in onda una puntata di Verissimo totalmente dedicata al mondo di Amici 22 ( vi abbiamo dato qui tutte le anticipazioni). Ma non solo. Questa infatti non è l’unica novità. Pochi minuti fa dalle pagine social del programma, è stata annunciata anche un’altra novità. Una intervista inedita a Nicole e Carlo. Viene specificato anche nella foto pubblicata sui social , proprio perchè anche il pubblico si aspettava altro…E invece, direttamente dal mondo di Uomini e Donne, l’ex tronista Nicole, che ha scelto il suo Carlo, sarà ospite di Verissimo, proprio come era successo a Lavinia e ad Alessio e anche a Federico e Carola.

Puntata quindi in parte dedicata al mondo di Uomini e Donne quella di domenica di Verissimo, l’intervista inedita a Carlo e Nicole andrà in onda il 21 maggio. Ci chiediamo quindi a questo punto, una intervista inedita e poi repliche, o dobbiamo aspettarci altre sorprese?

Verissimo Silvia ci ripensa, che cosa dobbiamo aspettarci?

La Toffanin quindi in questi giorni è a lavoro con delle nuove interviste. Cosa ci aspetta domenica pomeriggio? Probabilmente lo scopriremo solo restando sintonizzati sui social del programma, in attesa poi del comunicato ufficiale che dovrebbe rivelarci i nomi degli ospiti di Verissimo. Ci sarà solo una intervista inedita a Carlo e Nicole o anche altre? Di certo non si potranno intervistare Luca e Alessandra. I due infatti, come vi abbiamo raccontato proprio questa mattina, dopo la scelta a Uomini e Donne, hanno deciso di lasciarsi interrompendo la loro frequentazione a pochi giorni da quella decisione.