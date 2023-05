Nella Rai che verrà c’è posto per Mara Venier? Deciso il destino di Domenica In

Ci sarà spazio nella nuova Rai per Mara Venier e per la sua Domenica IN? Ecco cosa sappiamo

Nella Rai che verrà c’è spazio per Mara Venier o dobbiamo aspettarci un cambio anche alla domenica pomeriggio? Va detto che la conduttrice aveva anticipato, in più di una occasione, che quella in onda nel 2022-2023 sarebbe stata l’ultima stagione della sua Domenica IN. Durante l’anno però, ha fatto capire che potrebbe restare, perchè alla fine, per lei, l’affetto del pubblico è davvero molto importante e difficilmente potrebbe farne a meno. E poi dovrebbe riempire le sue giornate in altro modo e le mancherebbe il lavoro…

Se decidesse di restare, in questa nuova Rai 1 che si sta delineando, la Domenica In di Mara Venier, sarebbe ben accetta? Sembrerebbe proprio di si. A parlarne è stato Adriano De Maio, vicedirettore del Daytime della Rai, è stato intervistato nelle scorse ore da Fanpage. Per la domenica pomeriggio a quanto pare ci saranno delle novità, non ancora rese ufficiali, che però non hanno nulla a che fare con Domenica In.

Mara Venier infatti, laddove volesse continuare con la sua Domenica IN, sarebbe confermatissima. Chi invece sembra rischiare il suo posto è Francesca Fialdini che potrebbe non vedersi riconfermato Da noi a ruota libera ( la rivedremo invece sicuramente su Rai 3 con Fame d’amore, programma che è stato già rinnovato con una nuova edizione).

Mara Venier si, Fialdini forse. Nel frattempo si continua anche a discutere sulle manovre che potrebbero riguardare il pomeriggio della rete, con le tante ipotesi, tre le quali anche l’arrivo di nuovi volti femminili su Rai 1.

Mara Venier e la sua Domenica In non si toccano

Adriano de Maio, intervistato da Fanpage, ha quindi fatto il punto su quella che sarà la domenica pomeriggio targata Rai 1 e ha rinnovato tutta la sua stima a Mara Venier: “Mara è una certezza e oggi è molto difficile immaginare un’altra domenica, soprattutto su Rai 1.”

E ancora: “ Servirebbe un cambio generazionale per pensare a qualcosa di diverso. Sicuramente per la prossima stagione ci sarà e continuerà ad esserci finché lei lo vorrà. Funziona talmente bene che sarebbe insensato cambiare. Anche nella concorrenza ci sono dei pilastri che sarebbe molto rischioso spostare… vale lo stesso discorso.”

Nessuna novità per quanto riguarda la location Domenica IN resta a Roma nel suo studio ( era stato chiesto se si potesse pensare a una nuova ambientazione, magari a Napoli: “No, impossibile. Una volta Mara Venier ha pensato ad una domenica itinerante, ma sarebbe una produzione molto faticosa e anche in termini di budget non potremmo permettercelo“.