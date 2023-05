Cristiana Ciacci si sposa, Mara Venier indossa il velo: i dettagli del matrimonio

Cristiana Ciacci svela i dettagli del matrimonio. Mara Venier fa una richiesta a suo marito Nicola

Cristiana Ciacci si sposa, la figlia di Little Tony svela i dettagli del suo matrimonio a Domenica In. Mara Venier è più emozionata della sposa e svela che non è solo per il legame che ha con Cristiana Ciacci ma anche perché anche lei ha una gran voglia di risposarsi. Una bella dichiarazione d’amore della conduttrice al marito.

Non è il primo matrimonio per la figlia di Little Tony ma si augura davvero che con Massimiliano sarà per sempre. E’ la Ciacci a spiegare ancora una volta perché ha cercato uomini con cui non è andata bene, perché si è legata ad amore che non sono durati.

E’ tutto legato a suo padre, alle mancanze che Cristiana Ciacci racconta ogni volta, in ogni intervista e lo fa anche a Domenica In oggi. Mara Venier desidera terminare il suo spazio con lei con un sorriso, con la gioia e non con le lacrime. Per lei ha organizzato una dolce e divertente sorpresa.

Quanti figli ha la figlia di Little Tony?

Cristiana Ciacci il dolore del passato

Cristiana Ciacci ha cinque figli ma il piccolo non c’è oggi a Domenica In perché ha la febbre alta ed è a casa. Entrano tutti, uno alla volta, il primo ad entrare però è il suo futuro marito, Massimiliano Salvi, che è padre di Melania e Mattia.

Mirko ha 24 anni, Martina ne ha 22, Melissa ha 15 anni, Melania 9 e Mattia che ha 5 anni e guarda la sua mamma da casa. Per Cristiana saranno per sempre tutti piccoli, anche se soprattutto i due più grandi non lo sono più. Lei è dolcissima ed emozionata, svela la data del matrimonio.

Quando si sposa la figlia di Little Tony?

Più o meno tra 15 giorni, la data esatta delle nozze è l’11 giugno, manca pochissimo ed è tutto pronto. La piccola Melania confida a Mara che ha un vestito colore lilla. Cristiana ha scelto i colori delle sue nozze, tutto bianco e lilla. Ci sarà anche Mara Venier quel giorno a festeggiare con la coppia? Le augura tutta la felicità che merita.

La conduttrice aveva già detto a Cristiana che che quel giorno ha un altro impegno ma che farà in modo di esserci per gli auguri, farà di tutto per brindare con gli sposi.

Mara Venier ha voglia di risposarsi

Per la sposa ha preparato una sorpresa, sfilano gli abiti da sposa e da sposo, in coppia, un dolce sogno ma ovviamente la Ciacci ha già il suo abito bianco. La Venier invece entra con due bouquet, uno per lei e uno per Cristiana; indossa il velo bianco e confessa che ha voglia di risposarsi. Nicola Carraro esaudirà il suo desiderio?