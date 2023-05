Domenica IN oggi 28 maggio 2023: tutti gli ospiti

Ecco tutti gli ospiti che arriveranno nella puntata di Domenica IN del 28 maggio 2023: le anticipazioni

Un’altra puntata di Domenica IN che si aprirà con l’attualità quella di oggi, 28 maggio 2023. La scorsa settimana Mara Venier aveva dato spazio alle parole di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna che torna in diretta anche oggi. Bonaccini farà il punto della situazione, rispetto a quello che sta succedendo in queste ore in Emilia Romagna, dopo l’alluvione che ha duramente colpito la regione. IN diretta su rai 1 si continuerà a parlare anche di come tutti noi, possiamo aiutare le persone colpite da un dramma che ha distrutto tutto.

In diretta con Mara Venier quindi oggi, il presidente della regione che racconterà anche al pubblico di Rai 1 quello che è stato fatto fino a questo momento e quello che si farà.

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 28 maggio 2023

Si cambierà poi tono nella seconda parte di Domenica IN, come era successo anche la scorsa settimana. Nella puntata di oggi di Domenica IN ci sarà spazio per il ricordo di Little Tony a dieci anni dalla scomparsa. Ospite di Mara Venier la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci e tanti cantanti ed amici come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti, che lo ricorderanno cantando alcuni suoi celebri successi come “Cuore matto”, “Riderà” e “La spada nel cuore”.

L’attore Luca Barbareschi, si racconterà a tutto tondo tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi cantando un brano tratto dal musical ‘Chicago’, portato al successo in Italia nel 2004 dallo stesso Barbareschi. Spazio alla musica con Arisa, che canterà il nuovo singolo “Non vado via”, uscito lo scorso 5 maggio, e c’è molta curiosità per comprendere se oggi da Mara Venier, la cantante dirà qualcosa su polverone mediatico che si è sollevato dopo le sue parole su Giorgia Meloni. Vedremo se si farà finta di niente o se si dirà qualcosa in questa intervista.

E poi ancora musica con Dargen D’Amico che presenterà il brano “Pelle d’oca”. L’imprenditore e scrittore Franco Antonello, interverrà in studio insieme al figlio Andrea, affetto da autismo dall’età di due anni, per raccontare del loro bellissimo rapporto di complicità e solidarietà e di come in questi anni sono stati capaci di realizzare una rete di aiuto e di sostegno per tante famiglie alle prese con il delicato e complesso tema dell’autismo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Domenica IN che ci aspetta oggi su Rai 1 come sempre alle 14.