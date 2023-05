Barbara d’Urso applaude Cecchi Paone e Simone: “Ci sposiamo” alla faccia dei 37 anni di differenza

Alessandro Cecchi Paone e Simone pronti alle nozze: l'annuncio da Barbara d'Urso in diretta a Pomeriggio 5

Sono tornati nello studio di Pomeriggio 5 Simone e Alessandro Cecchi Paone. Quello che non hanno avuto modo di fare all’Isola dei famosi, lo stanno facendo adesso, dopo il loro addio al reality di Canale 5. Sono sempre più spesso in tv per parlare della loro storia d’amore e per dare dei messaggi positivi. Oggi, nella trasmissione in diretta con Barbara d’Urso, la coppia ha fatto anche un grande annuncio: “Ci sposiamo” hanno detto Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone Antolini.

E’ vero che si conoscono da poco più di un anno e mezzo ma è altrettanto vero, come raccontano, che tra loro è nata una relazione molto forte. Non solo. Il fatto che Simone abbia una figlia a cui pensare, ha portato Cecchi Paone a volersi assumere delle responsabilità ben precise. Nello studio di Pomeriggio 5, mentre Barbara d’Urso ascoltava compiaciuta, Cecchi Paone ha svelato che la figlia di Simone lo chiama “zio” e che cerca di essere molto presente per lei.

Le parole di Cecchi Paone a Pomeriggio 5

L’annuncio di Cecchi Paone e Simone: ci sposiamo

L’ipotesi dell’adozione nasce dal fatto che sin da agosto lei mi chiama zio. Noi siamo insieme da 14 mesi, dal 17 aprile di 14 mesi fa. Oggi ci siamo accorti che siamo entrati nel 17esimo mese. Lei mi chiama zio io vorrei darle certezze affettive anche se penso che già gliele do. Io vorrei darle anche altre certezze, di tipo economico come percorso formativo. Per fare tutto questo bisogna che noi ci si sposi. Quindi appena possibile faremo una unione civile l’unica cosa che si può fare in Italia essendo noi due maschi.

La d’Urso, super entusiasta, ha poi aggiunto:

Ma quanti anni di differenza avete, lo dico perchè non c’è nulla di male se c’è l’amore, posso fare questo calcolo?

Gli anni di differenza sono circa 37 tra Simone e Cecchi Paone ma questa differenza di età non ha mai pesato tra i due che invece adesso sognano solo di creare una famiglia. Prima di poter infatti adottare la bambina, devono essere uniti e poi si potrà fare tutto il percorso burocratico dell’adozione, essendo Simone il padre biologico della bambina.

La bambina è serena

Melissa adesso sta con noi e quando io non ci sono sta con la mia famiglia. La piccola sta con me e con Alessandro

Cecchi Paone ha spiegato che la piccola passa molto tempo insieme a loro, quando non sono in giro per lavoro, visto che anche la sua mamma lavora. E poi ha anche aggiunto che non si aspettava, di poter volere così bene a una bambina alla sua età ma grazie alla capacità di Simone di essere madre e padre allo stesso tempo, la convivenza con la piccola va a gonfie vele.