Oggi è un altro giorno: Carolyn Smith e Angelo Madonia uniti dalla malattia

Carolyn Smith e Angelo Madonia confidano la malattia che li ha uniti negli ultimi anni

C’è un pezzetto importante di Ballando con le Stelle oggi a Oggi è un altro giorno. Puntata del martedì, 30 maggio 2023, e Carolyn Smith è ospite di Serena Bortone. Sul divanetto blu c’è anche Angelo Madonia e pochi conoscono il legame che unisce la giudice e il maestro di Ballando.

Si conoscono da tanti anni, da quando Angelo Madonia aveva più o meno 12 anni, uniti prima dalla danza e poi la malattia. Dietro Ballando con le Stelle, dietro la storia e la vita di Carolyn Smith c’è tanto e ogni volta sono solo racconti pieni di positività, anche nel dolore.

Carolyn Smith e Angelo Madonia uniti nel momento della malattia

Si conoscono da tanto tempo ma c’è stato un periodo, recente, in cui il dolore ha saldato il loro legame. Carolyn Smith sta combattendo da anni contro il cancro al seno. Angelo Madonia aveva la sua mamma in difficoltà nella stessa struttura dove Carolyn Smith riceveva le cure contro l’intruso. E’ stato un periodo difficili e si sono tesi la mano.

Angelo Madonia racconta quel periodo difficile

Per un periodo la madre e Carolyn si sono curate nello stesso istituto a Padova e quando il ballerino non poteva andare da lei prendeva il suo posto la Smith, era lei ad andare dalla madre di Angelo. Così come quando la giudice di Ballando aveva bisogno lui c’è sempre stato.

Il legame è forte anche tra Madonia e il marito di Carolyn Smith. Angelo e Tino quando non potevano entrare nell’istituto si facevano forza a vicenda, si sfogavano l’uno con l’altro.

Angelo Madonia ed Ema a Ballando con le Stelle

Carolyn Smith e i nemici a Ballando con le Stelle

Io non ho nemici, voglio andare d’accordo con tutti e in modo particolare il sabato sera. Allora io sono sempre l’ultima a sapere di tutto perché non voglio sentire le chiacchiere o per esempio i social. Io sono privilegiata a stare lì dentro a Ballando però mi sento in pratica come le persone a casa, cioè che vedo questo spettacolo che veramente mi piace tantissimo. Cioè è bello vedere tutti voi che provate e tutto il resto, è bellissimo però poi dopo quando si tocca il ballo… è un’arte e una cultura, cioè l’intelligenza, la coordinazione, c’è tutto insieme e devo capire questo quando parlo.

Senza creare polemiche ha chiarito tutto. Nessun nemico ma il suo ruolo a Ballando non si tocca. Chissà come sarà quindi la prossima edizione del dance show di Milly Carlucci.