Alessia Marcuzzi in aiuto di Antonella Clerici che non sta ancora benissimo

In aiuto ad Antonella Clerici arriva Alessia Marcuzzi. La conduttrice non sta ancora benissimo

Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi iniziano insieme la puntata di oggi 31 maggio 2023 di E’ sempre mezzogiorno. Un sogno realizzato per Antonella Clerici ma la conduttrice aveva anche bisogno di un aiuto oggi perché non sta ancora bene.

Antonella Clerici lunedì ha saltato la puntata e la diretta di E’ sempre mezzogiorno, bloccata a letto da un febbrone che le aveva rovinato anche il fine settimana. Ieri però era già al suo posto pronta a condurre ma con l’aiuto dei farmaci che tengono bassa la febbre, con gli occhi lucidi e un po’ di tosse.

Come sta oggi Antonella Clerici dopo il crollo?

Sta meglio, come sempre inizia la puntata con il sorriso ma questa volta il suo ingresso in studio è diverso dagli altri, con lei c’è subito Alessia Marcuzzi e la padrona di casa non nasconde che è lì anche per aiutarla, che non appena la Marcuzzi ha saputo che non stava bene si è precipitata da lei.

Dopo le voci che girano su una possibile chiusura anticipata di E’ sempre mezzogiorno potrebbe essere Alessia Marcuzzi magari la degna sostituta di Antonella Clerici. Ognuno avrebbe diritto ad un sostituto in caso di necessità, può accadere di avere la febbre, di stare male e non riuscire ad andare al lavoro.

Antonella Clerici a letto con la febbre

Alessia Marcuzzi e Antonella Clerici si conoscono da sempre

Alessia e Antonella si conoscono da decenni, da quando la Marcuzzi aveva solo 19 anni. Erano alla festa della polizia a Roma e Antonella l’ha notata subito, con i suoi capelli ricci, “sempre magra ma formosa” ma questa cosa della formosità le accomuna.

Antonella Clerici confessa che in quella occasione ha voluto lei per la prima conduzione della festa. Da lì è iniziata la carriera della Boomerissima. Quindi, davvero potrebbe essere la sostituta perfetta della Clerici.

Antonella Clerici amica delle donne?

Alessia Marcuzzi la ringrazia, chissà quante altre volte l’avrà fatto. Le dice che lei è amica delle donne ma la Clerici la blocca.

Non di tutte ma della maggioranza. Io sono amica delle donne e non faccia mai male alle donne ma è vero che con alcune lo sei di più e in quel caso sì…

In quello caso sono state amiche dal primo istante. Ma nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici può contare su tanti amici, tante persone speciali pronte a sorreggerla quando non sta benissimo, come in questo momento.

Anche se manca Lorenzo Biagiarelli, assente proprio nel momento del bisogno. Non c’è a causa di un viaggio che in realtà sembrava dovesse durare meno.