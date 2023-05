Filippa Lagerback ha deciso: su Chi svela se seguirà Fazio e Littizzetto

Ecco che cosa farà Filippa Lagerback il prossimo anno: segue Luciana Littizzetto e Fabio Fazio?

Che ne sarà di Filippa Lagerback, che cosa farà il prossimo anno? Si godrà le sue amate letture, le passeggiate, le mostre oppure tornerà in tv con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in una nuova casa, il Nove?

Non ne aveva mai parlato prima Filippa Lagerback, in queste settimane piene di chiacchiere e dicerie. Lo ha fatto adesso in una intervista per la rivista Chi. Ha spiegato che cosa ci sarà nel suo futuro e che cosa farà nei prossimi mesi.

Lontana dalla tv e da Fazio e Littizzetto? Decisamente no. La Lagerback infatti, che a Che tempo che fa accoglie gli ospiti del programma con le sue presentazioni, ci sarà. Ha infatti deciso che seguirà Luciana Littizzetto e Fabio Fazio nel loro nuovo ruolo sul Nove.

Stando a quello che abbiamo compreso in questi giorni, Che tempo che fa non cambierà neppure titolo. Il programma dovrebbe sbarcare sul Nove, forse con una formula rinnovata ma mantenendo lo stile che ha avuto in questi ultimi anni. E Filippa ci sarà.

Filippa Lagerback sbarca sul Nove insieme a Fazio e Littizzetto-Ultimenotizieflash.com

La decisione di Filippa Lagerback raccontata nella sua intervista su Chi

Queste le parole di Filippa che ha dunque parlato di quello che sarà il suo futuro televisivo:

Certo che li seguirò e ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali.

Felice di questa sua scelta è anche suo marito, Daniele Bossari che nella stessa intervista per Chi ha commentato:

Anche questo guardare sempre il lato positivo di ogni cosa, sembra semplice ma non è così. Però lei esce e trova il fiore anche se piove

Il saluto di Fabio Fazio al pubblico di Rai 3

Cosa dobbiamo aspettarci dal “nuovo” Che tempo che fa?

Luciana Littizzetto ci sarà. Fabio Fazio ci sarà, Filippa anche. Ma che cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova edizione di Che tempo che fa sul Nove? E’ ancora presto per immaginarlo, attendiamo adesso la presentazione dei palinsesti, anche quella di Discovery che mai come quest’anno si fa interessante, per scoprire cosa accadrà e per scoprire i titoli dei nuovi programmi che vedremo da settembre.