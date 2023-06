Antonella Clerici sconvolta: “E’ la giornata mondiale dei genitori” ma pensa alla mamma di Giulia Tramontano

Oggi è la giornata mondiale dei genitori, Antonella Clerici è nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e non smette di pensare ai genitori di Giulia Tramontano, la giovane donna incinta che è stata uccisa dal suo compagno.

“Non è facile essere genitori” è così che la Clerici introduce il discorso e tutti pensano alla difficoltà nel crescere i figli, al non essere mai preparati ad affrontare tante situazioni da madre e padre. Antonella Clerici invece gela tutti perché sconvolta come tutti dalle ultime notizie.

Questa mattina la notizia della confessione del compagno di Giulia Tramontano, ieri sera anche la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha seguito Chi l’ha visto sperando come tutti in un finale diverso ma già immaginando il dolore della famiglia.

Antonella Clerici non degna più di una parola l’assassino ma pensa ai genitori, racconta che ieri sera ha visto la mamma di Giulia in televisione. Stava seguendo Chi l’ha visto, si è imbattuta nella sua disperazione, quella che oggi sente ancora addosso.

Pensiamo ai genitori, non bisognerebbe mai sopravvivere ai propri figli e poi pensiamo no al dolore no di questa famiglia… La follia di certa gente, non lo so, io non riesco più a spiegarmi tante volte…