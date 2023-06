Gigi-Uno come te-Ancora insieme stasera su Rai 1: tutti gli ospiti

Musica e spettacolo oggi 1 giugno 2023 da Napoli in diretta su Rai 1: Gigi-Uno come te-Ancora insieme

un’altra serata di spettacolo e grande musica su Rai 1, questa volta tocca a Napoli farsi sentire. Dopo il successo di pubblico e ascolti del live dello scorso anno per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera, Gigi D’Alessio rinnova l’appuntamento nella sua città con un grande show da Piazza del Plebiscito, in onda il 1° giugno in prima serata su Rai 1, Rai Italia e Rai Radio 2.



“Gigi – Uno come te – Ancora insieme” si preannuncia un nuovo indimenticabile evento in musica, con tantissimi ospiti attesi tra i big della musica, della tv e della comicità.

Una serata eccezionale, che si tingerà d’azzurro nel luogo simbolo della città, per cantare insieme a Gigi le sue canzoni più amate e celebrare ancora una volta Napoli, in quest’anno così speciale per il capoluogo partenopeo.

Ma vediamo insieme la lunga lista di ospiti che arriveranno sul palco di Gigi d’Alessio che già ieri, con le prove dello spettacolo, ha acceso l’entusiasmo del pubblico.

Gigi d’Alessio concerto Uno come te-Ultimenotizieflash.com

Gigi-Uno come te-Ancora insieme: ecco tutti gli ospiti della serata





Scaldato dal grande abbraccio dei suoi fan, D’Alessio alternerà racconti e note, sorprese e risate, in uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, insieme a tanti amici artisti accorsi da tutta Italia per affiancarlo sul palco tra cui: Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Serena Rossi, Geolier, Alessandro Siani, Clementino, LDA, Alex Britti, Nino D’angelo, Ciccio Merolla e altre straordinarie sorprese.



In scaletta tanti incredibili duetti per ripercorrere i grandi successi di D’Alessio e non solo, da “Quanti amori”, “Una magica storia d’amore”, “Mon amour”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a “Buongiorno”, medley tutti da cantare e ballare, e omaggi alla grande musica partenopea.

L’abbraccio del Napoli dopo la vittoria dello scudetto

Non mancherà poi un momento per festeggiare il recente scudetto con l’incursione onstage del Presidente Aurelio De Laurentiis e i campioni della SCC Napoli Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone.



Sul palco anche 14 violini e una grande band diretta dal maestro Adriano Pennino composta da: Francesco D’Alessio (tastiere), Max D’Ambra (tastiere e programmazione), Roberto D’Aquino (basso), Alfredo Golino (batteria), Lorenzo Maffia (piano), Ciro Manna (chitarre), Pippo Seno (chitarre), Daniele Leucci (percussioni), Antonio Baldino (tromba), Gianfranco Campagnoli (tromba), Giuseppe Fiscale (tromba), Franco Izzo (trombone), Alessandro Tedesco (trombone), Luigi Patierno (sax); ai cori : Silvia Aprile, Fernanda Caporale, Fabrizio Palma, Rossello Ruini, Riccardo Rinaudo.

E, sempre il 1° giugno, a partire dalle 21, Rai Radio2, voce ufficiale dell’evento lo trasmetterà in simulcast con Rai 1, con il commento di Ema Stokholma. Sui social di Rai Radio2 il live twitting della serata e contenuti extra dal dietro le quinte. Rai Radio2 è disponibile anche in Visual Radio sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat, in diretta streaming su RaiPlay al canale tv di Rai Radio2 e RaiPlay Sound. Rai Italia, dal canto suo, proporrà il concerto nei cinque continenti in orari differenti in base ai diversi fusi orari.