Simona Ventura e Paola Perego confermate con Citofonare Rai 2: “c’era qualcuno che gufava”

Simona Ventura e Paola Perego annunciano il ritorno di Citofonare Rai 2: due donne possono condurre insieme

Simona Ventura e Paola Perego annunciano che Citofonare Rai 2 ci sarà anche nella prossima stagione 2023/2024. Mancano ancora due puntate alla fine di questa edizione ma ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno hanno già mostrato il loro entusiasmo.

Saranno ancora in coppia e contro qualcuno che le gufava Paola Perego e Simona Ventura ritorneranno a settembre. Citofonare Rai 2 andrà in vacanza l’11 giugno, tra due puntate ma quello delle due amiche e colleghe è un arrivederci. Hanno dimostrato che due donne possono condurre insieme.

Non ne erano tutti sicuri ma Paola Perego e Simona Ventura hanno convinto tutti, ancora una volta, e lo fanno dal 2021. Vedremo quindi la nuova edizione 2023/2024 perché sono state capaci di riaccendere l’interesse su una fascia oraria che da anni su Rai 2 era spenta. Un 5% di share può bastare ma la prossima stagione anche Citofonare Rai 2 sarà al suo posto tra i programmi tv già confermati.

Paola Perego e Simona Ventura a Oggi è un altro giorno

“Due donne non possono lavorare insieme” ripete Serena Bortone facendo un po’ il verso a chi non ha mai creduto nella loro forza. Invece, la Ventura fa il gestaccio contro i gufi, la sua è una gran soddisfazione, all’inizio era terrorizzata, proprio come Paola Perego.

“Siamo passate per quelle che si prendevano a capelli” sottolinea Paola che svela gli unici momenti in cui un po’ discutono ma oltre non c’è davvero niente.

Litigano per i travestimenti: Simona Ventura vuole restare bella

Litighiamo un po’ sui travestimenti perché lei non si vuole travestire perché si vergogna e vuole sempre restare bella. A me piace ridicolizzarmi e ogni volta diceva ‘ho capito però un po’ meno pure la barba no’.

Ma la realtà è che Simona Ventura un po’ si lamenta ma alla fine fa tutto, anche i travestimenti peggiori.

Simona Ventura e Paola Perego

Serena Bortone non ha dubbi le sue colleghe conduttrici che ospita nella puntata del primo giugno sono entrambe molto buone, è questa la motivazione per cui vanno così d’accordo pur condividendo lo stesso programma.

Un passo indietro e a Oggi è un altro giorno non mancano i momenti della Perego e della Ventura con le difficoltà che hanno superato durante la loro carriera. Dall’attacco ischemico di Giulio Andreotti che Paola Perego ha gestito in diretta tv al meglio alla noia di Simona Ventura per le infinite edizioni di alcuni programmi.

Nessuna noia invece per Citofonare Rai 2, anzi tutto l’entusiasmo per essere stata riconfermate, insieme, per poter dire a tutti che ce l’hanno fatta.