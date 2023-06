Nuovo record di ascolti per Affari Tuoi: Striscia demolito, si vola a +10

E' boom di Affari tuoi che vola in access prime time con Amadeus inarrestabile

C’è ben poco da fare per Striscia la notizia. Il programma di Canale 5 non è più quello di un tempo e sono ormai ben lontani gli ascolti che il Tg satirico di Antonio Ricci incassava anni fa. Anni in cui la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si decideva all’ultimo punto di share, anni in cui ogni sera c’era un vincitore diverso. E invece, ora a trionfare, è perennemente Rai 1. E Amadeus con Affari tuoi sta riscrivendo la storia dell’access prime time, con ascolti incredibili.

E’ successo anche nella serata del 3 giugno 2023, con Affari tuoi che è volato al 27 % di share, battendo di ben 10 punti di distacco Striscia la notizia. Un dato davvero impressionante.

Vediamo quindi i dati di ascolto di questo access prime time che si illumina con quasi 5 milioni di spettatori su Rai 1.

Gli ascolti del 3 giugno 2023: che boom Affari tuoi

Su Rai1 Affari Tuoi è la scelta di 4.526.000 spettatori (27.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra 2.767.000 spettatori con il 17.1%. Uno scontro che non è ormai neppure tale. Il programma di Canale 5, a pochi giorni dalla chiusura, segna un altro record in negativo, scendendo anche sotto i 3 milioni di spettatori. UN dato che potrebbe far riflettere su diversi aspetti: Rai 1 potrebbe iniziare la prima serata molto prima, visto che ormai non c’è gara con Canale 5 e porterebbe a casa, record di ascolti in ogni caso.

Mediaset invece dovrebbe pensare a una alternativa perchè Striscia la notizia è un programma che non offre più nulla di nuovo. I programmi in onda su Rete 4 in prima serata, trasmettono gli stessi identici servizi.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2 Tg2 Post raggiunge 611.000 spettatori e il 3.7%. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 913.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 il meglio di Generazione Bellezza interessa 608.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 535.000 individui all’ascolto (3.5%) nella prima parte e 641.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 831.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 371.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 211.000 spettatori (1.3%).