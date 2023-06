Inizia l’ultima settimana di Viva Rai 2 e il pubblico sente già la nostalgia di Fiorello

Fiorello sta per salutare il pubblico con le ultime puntate di Viva Rai 2 ma sentiamo già tutti nostalgia del programma e dello show del mattino

Le scuole stanno per finire, i palinsesti televisivi ci ricordano che sta per arrivare un’estate che però, non sembra decollare. E anche Fiorello sta per dare, quello che si spera possa esserci un arrivederci al pubblico di Rai 2. Viva Rai 2 è in onda questa settimana con le ultime puntate, poi saluterà il pubblico e tornerà forse in onda a settembre, non è dato sapere se su Rai 1 o se resterà sempre nel mattino di Rai 2.

Chiude Fiorello dopo aver regalato uno dei programmi più spettacolari e divertenti visti in tv negli ultimi anni. Chiude ma il pubblico di Viva Rai 2 vorrebbe che lo show non si fermasse, che Fiorello continuasse ad andare ancora in onda. C’è anche chi ha lanciato un appello a Fiorello, per vederlo in giro per le spiagge italiane con la versione estiva di Viva Rai 1.

Ma anche Fiorello merita il riposo, dopo essersi svegliato, insieme a tutta la squadra di Viva Rai 2, per mesi, alle 4 del mattino! E poi si torna a settembre? Sicuramente la Rai lo vuole. Nessuno ha messo in dubbio Fiorello e il suo show, è lo show man a dover decidere che cosa ne sarà del suo destino.

Un’altra esibizione imperdibile a Viva Rai 2

Il siglismo di @MicheleZarrillo live a #VivaRai2! C'è chi la sa a memoria e l'ha cantata tutta… E chi mente 👀 pic.twitter.com/WxcfPV0hV2 June 5, 2023

Nel frattempo questa mattina anche Michele Zarrillo ha regalato un grande show al pubblico di Rai 2.

Viva Rai 2 torna a settembre?

Il pubblico di Viva Rai 2 sente già la nostalgia di Fiorello, anche se si andrà in onda fino a venerdì. Ed è anche comprensibile, visto che Viva Rai 2 ha regalato a tutti noi una iniezione di buon umore come non accadeva da tempo, al mattino, per iniziare alla grande anche le giornate più complicate. Viva Rai 2 non si tocca, tutti lo vogliono, tutti sono felicissimi del successo del programma di Rai 2, molto spesso il più visto di giornata sulla rete.

Viva Rai 2 uno show capace di incollare anche 1 milione di spettatori al mattino, cosa che non succedeva da secoli su Rai 1. Mettendo da parte il capitolo ascolti, che comunque in tv contano eccome se contano, è lo show che ha trionfato con uno spettacolo moderno e innovativo che solo Fiorello avrebbe potuto portare in tv e lo ha fatto.

Per questo non possiamo non augurarci di rivedere Viva Rai 2 a settembre in tv!