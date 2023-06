La verità di Milly Carlucci sulla giuria di Ballando con le stelle 2023: smentita la Lucarelli

Milly Carlucci smentisce di aver confermato tutti i volti della giuria di Ballando con le stelle 2023

E’ stata ospite di Francesca Fialdini Milly Carlucci, nella puntata di Da noi a ruota libera del 4 giugno 2023. E nella lunga chiacchierata della domenica pomeriggio, si è molto parlato anche della prossima edizione di Ballando con le stelle.

La Carlucci ha ribadito una cosa che da tempo dichiara, ossia che è tutto in lavorazione, che è presto per parlare in modo dettagliato di Ballando con le stelle 2023. Ma ha anche spiegato che prima di tutto, in estate, si lavorerà al cast del programma e poi ci sarà tempo anche per il resto.

E per il resto si intende per parlare della giuria. A dispetto di quello che si era detto nelle passate settimane, la Carlucci ha smentito che la giuria di Ballando con le stelle è stata confermata, e ha spiegato che cosa succederà nei prossimi mesi.

Milly Carlucci e Barbara d’Urso Ballando con le stelle-Ultimenotizieflash.com

Le parole della Carlucci hanno dunque smentito in modo netto le dichiarazioni che Selvaggia Lucarelli aveva fatto pochi giorni fa, quando aveva spiegato, in una sua intervista per la rivista Chi, che si, ci sarà anche a settembre dietro al bancone dei giudici.

Milly Carlucci parla della giuria di Ballando con le stelle 2023

La Carlucci ha dunque spiegato nello studio di Da noi a Ruota libera:

Chi ci sarà in giuria? Senti, di gossip se n’è fatto tanto, tantissimo, si sono detti vari nomi. Poi il bello è che in questa meravigliosa epoca dei social è tutto nato da varie cose. Qualcuno scrive, poi qualcuno smentisce, cominciano a commentare negando, altri dicono la loro e diventa tutto verissimo. Anche se poi tutto è nato da una cosa detta così.

E ancora:

Allora, adesso spiego. La giuria non è stata riconfermata. Non è stata riconfermata perché noi adesso ci stiamo occupando di fare il cast del programma. Poi più avanti a settembre si parlerà di giuria e si parlerà di tutto il resto. Quella sarà una cosa di cui ci occuperemo più avanti. Però posso dire che non è stata riconfermata.

Tutti rimandati a settembre dunque. Non ci resta che aspettare il mese di settembre per comprendere qualcosa in più su Ballando con le stelle e su quelle che saranno le decisioni di Milly Carlucci che vuole confezionare una edizione altrettanto forte anche per dimenticare il flop che è invece arrivato con Il cantante mascherato.

Per sapere dunque se Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Mariotto ci saranno anche in autunno a Ballando con le stelle, dovremo attendere ancora.